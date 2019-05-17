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Главная / Аналитикам / Аналитика / Утро на отечественном рынке акций может начаться в небольшом "минусе" - "Открытие Брокер"
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17 мая 2019 года 09:53
Утро на отечественном рынке акций может начаться в небольшом "минусе" - "Открытие Брокер"
"Внешний фон перед стартом торгов в России неопределённый. С одной стороны, котировки нефти стоят вблизи максимальных значений текущей недели, но китайский рынок под давлением. Сырьевые валюты преимущественно слабеют, но прямых поводов для этого пока нет. Даже представители ФРС продолжают говорить о том, что стоит подождать, пока инфляция немного ускорится, чтобы говорить о каком-либо повышении ставки. Многое в течение дня будет определяться новостями, на которые бывает богат президент США или официальный Пекин. Однако утро на отечественном рынке, да и в Европе, может начаться в небольшом "минусе". Рубль также может потерять некоторые позиции на фоне фиксации прибыли, так как его укрепление на текущей неделе было весьма заметным", - полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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17 мая 2019 года 15:03
"Нефтяные цены не оставляют попыток роста и прибавляют около 0,5-1% на фоне сохранения геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Котировки Brent в ближайшие дни могут нацелиться на 75 долларов, а WTI - в район 65 долларов. Инвесторы на этот раз не обратили существенного внимания на данные... читать дальше
.17 мая 2019 года 13:40
Если коррекция биткоина не получит своего развития ниже $6000, то на рынок могут хлынуть новые покупатели - FxPro
"Неспособность устойчиво преодолеть пороговые $8000 вылилась в падение биткоина на $1400, причем произошло это в течение лишь нескольких часов, - отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Судя по всему, часть игроков решила выйти из Биткоина, посчитав, что ралли уже себя исчерпало. Однако,... читать дальше
.17 мая 2019 года 12:27
"На первый взгляд, опубликованная на этой неделе статистика по китайской экономике выглядит разочаровывающей, - указывает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Тем не менее, более пристальный взгляд на данные обнаруживает значительную порцию позитива... читать дальше
.17 мая 2019 года 11:21
В пятницу, 17 мая, на утренних торгах единая европейская валюта торгуется в небольшом "плюсе", пытаясь отыграть потери, понесенные днем ранее, отмечает аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Вадим Сысоев. В четверг валютная пара EUR/USD находилась под давлением "евромедведей", в... читать дальше
.17 мая 2019 года 11:15
Цена нефти Brent выросла на фоне усиления геополитической напряженности в Персидском заливе - Банк "Санкт-Петербург"
"Цена нефти Brent вчера в моменте превышала отметку $73,3/барр. на фоне усиления геополитической напряженности в Персидском заливе. Ответственность за серию атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии и ОАЭ, расположенные в Ормузском проливе, ряд стран возложили на Иран. США - одни из тех, кто... читать дальше
.17 мая 2019 года 10:38
"В ходе утренних торгов нефтяные котировки корректируются вниз после уверенного роста днем ранее. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $72,5, WTI - $62,9. Давление на контракты усилилось после публикации информации о том, что Китай не заинтересован в продолжении торговых переговоров с США.... читать дальше
.17 мая 2019 года 10:26
Разгорание конфликта на Ближнем Востоке продолжает оказывать поддержку ценам на нефть - Промсвязьбанк
"Разгорание конфликта на Ближнем Востоке продолжает оказывать нефти поддержку, способствуя удержанию сырья в диапазоне 70-73 долл./барр. В предстоящие выходные пройдёт министерский комитет ОПЕК+, где могут быть даны рекомендации относительно дальнейшей судьбы соглашения в преддверии саммита... читать дальше
.17 мая 2019 года 09:43
Американские фондовые индексы в четверг выросли. Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленные изменения. Цены на нефть эталонных марок в пятницу продолжают расти. читать дальше
.16 мая 2019 года 15:00
Ухудшение прогноза роста спроса на нефть в 2019 г. может вызвать некоторую негативную реакцию - БКС Глобал Маркетс
Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в 2019 г. на 90 тыс. барр. в сутки, пишет Интерфакс. Теперь агентство ожидает, что к концу года мировой спрос на нефть достигнет 100.4 млн барр. в сутки. В большей степени спрос будут стимулировать страны, не... читать дальше
.16 мая 2019 года 12:38
ITI Capital открыл новую торговую "покупка "ЛУКОЙЛа" с потенциалом роста не менее 7-10% в краткосрочной перспективе, говорится в обзоре главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко. Срок торговой идеи - до конца июня текущего года. Стоп-лосс - 4800 рублей. Текущая цена: 5 065... читать дальше
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