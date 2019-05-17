Утро на отечественном рынке акций может начаться в небольшом "минусе" - "Открытие Брокер"

"Внешний фон перед стартом торгов в России неопределённый. С одной стороны, котировки нефти стоят вблизи максимальных значений текущей недели, но китайский рынок под давлением. Сырьевые валюты преимущественно слабеют, но прямых поводов для этого пока нет. Даже представители ФРС продолжают говорить о том, что стоит подождать, пока инфляция немного ускорится, чтобы говорить о каком-либо повышении ставки. Многое в течение дня будет определяться новостями, на которые бывает богат президент США или официальный Пекин. Однако утро на отечественном рынке, да и в Европе, может начаться в небольшом "минусе". Рубль также может потерять некоторые позиции на фоне фиксации прибыли, так как его укрепление на текущей неделе было весьма заметным", - полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.