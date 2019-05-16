Ухудшение прогноза роста спроса на нефть в 2019 г. может вызвать некоторую негативную реакцию - БКС Глобал Маркетс

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в 2019 г. на 90 тыс. барр. в сутки, пишет Интерфакс. Теперь агентство ожидает, что к концу года мировой спрос на нефть достигнет 100.4 млн барр. в сутки. В большей степени спрос будут стимулировать страны, не входящие в ОЭСР: они могут добавить до 1.1 млн барр. в сутки, из которых 0.7 млн придется на Китай и Индию. Спрос в странах ОЭСР повысится на 0.2 млн барр. в стуки. Предварительные данные за апрель показывают, что в то время как в США и Японии запасы нефти возросли, в Европе объемы снизились.

"Ухудшение прогноза может вызвать некоторую негативную реакцию, однако не окажет существенного влияния на баланс спроса и предложения, который на данный момент предполагает дефицит на нефтяном рынке во 2П19" - , - полагают эксперты БКС Глобал Маркетс.