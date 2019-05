Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" представило исследование динамики акций Capital One Financial Corporation (COF) - американской холдинговой компании, предоставляющей диверсифицированные финансовые услуги физическим и юридическим лицам. Проведенная аналитиками ГК "ФИНАМ" оценка стоимости Capital One Financial позволяет считать акции компании недооцененными, при этом потенциал их роста на ближайшие 12 месяцев с фундаментальной точки зрения составляет порядка 18,4%.

Аналитики ГК "ФИНАМ" позитивно оценили квартальную отчётность Capital One Financial - чистая прибыль увеличилась до $1,35 млрд или $2,86 на акцию по сравнению с $1,28 млрд или $2,48 на акцию годом ранее, чистая выручка за рассматриваемый период повысилась на 1% г/г до $7,1 млрд, тогда как аналитики в среднем ожидали $7,01 млрд.

В начале мая COF объявила о выплате квартальных дивидендов. Так, 13 мая прошло закрытие реестра акционеров, выплата дивидендов в размере 40 центов на акцию состоится 23 мая. В течение последних трёх лет компания ежегодно повышала размер платежей примерно на 2,2%.

Говоря о финансовых результатах COF в целом, аналитики отмечают, что темпы роста прибыли в первом квартале 2018 г. вновь набрали обороты, выйдя на уровень, близкий к прошлогоднему успеху. При этом прогноз на грядущие четыре квартала (кроме второго) выглядит вполне оптимистично. Что касается выручки, то начиная с 2016 г., наблюдается устойчивая динамика этого показателя, и, согласно прогнозу на ближайшие четыре квартала (не считая второго), ожидается сохранение данной тенденции.

Сравнение основных мультипликаторов COF с медианными среди основных компаний-конкурентов, а также по отрасли услуг для физических лиц и по финансовому сектору в целом позволяет заключить, что компания заметно недооценена по большинству показателей.

"Положительная динамика прибыли и выручки за квартал, недооцененность бумаг компании и технические факторы сигнализируют в пользу дальнейшего роста акций Capital One Financial, при этом потенциал их роста на ближайшие 12 месяцев с фундаментальной точки зрения составляет порядка 18,4%", - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Калмыкова.