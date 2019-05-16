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16 мая 2019 года 14:21
Потенциал укрепления рубля на данный момент, по-видимому, уже исчерпан - Sberbank CIB
"Вчера утром доллар США подорожал относительно большинства мировых валют на фоне повышенного спроса на защитные активы. - отмечают эксперты Sberbank CIB. - Катализатором этого стали данные о том, что в апреле динамика розничной торговли и промышленного производства в Соединенных Штатах неожиданно оказалась негативной. Опубликованная вчера утром китайская статистика также оказалась хуже, чем ожидалось. Похоже, что это свидетельствует о реальном замедлении глобального экономического роста, которое ранее проявлялось в динамике опережающих индикаторов (в частности, индексов PMI). Впрочем, когда было объявлено о том, что Вашингтон решил отложить введение пошлин на импорт европейских и японских автомобилей, участники рынка предпочли пренебречь негативными факторами и спрос на риск вырос. В результате глобальные рынки акций завершили день выше уровней предыдущего закрытия, а динамика курса доллара к основным мировым валютам стала гораздо менее однозначной". Российский рубль вчера снова весь день котировался лучше сопоставимых аналогов. Утром на него позитивно повлияло то, что ОФЗ были востребованы иностранными инвесторами (см. следующий раздел нашего обзора), а во второй половине дня российская валюта дорожала на фоне глобального ослабления доллара и роста цен на нефть. Сегодня с утра курс рубля снова немного вырос. При этом объем торгов на валютном рынке довольно низок. Похоже, что на данный момент потенциал укрепления рубля, которое в последние дня было обусловлено локальными факторами, уже исчерпан. Между тем властями США в ночь на среду были приняты меры, ограничивающие доступ китайских производителей телекоммуникационного оборудования (Huawei и ZTE) на местный рынок, что рассматривается инвесторами как дополнительный фактор риска в условиях торговой войны между двумя странами. "Мы полагаем, что с учетом этого фактора и неблагоприятной глобальной макроэкономической статистики в ближайшее время следует ожидать масштабных продаж рискованных активов, хотя не вполне понятно, когда именно может начаться волна продаж. В частности, не исключено, что на рискованные активы окажут давление данные о закладке новых домов в США за апрель (в 16:30 мск), если они будут хуже, чем ожидается (текущие прогнозы предполагают умеренный рост по сравнению с мартом). Потенциал укрепления рубля на данный момент, по-видимому, уже исчерпан. Если настрой глобальных рынков ухудшится, российская валюта может подешеветь", - заключают эксперты Sberbank CIB.
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Компании упоминаемые в новости: ЛЕНТА
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16 мая 2019 года 15:00
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Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в четверг. Нефтяной рынок продолжает расти. читать дальше
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.15 мая 2019 года 12:59
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