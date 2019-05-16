Мы сохраняем по акциям Horizon Therapeutics целевой уровень $32 с рекомендацией "Покупать" - ГК "ФИНАМ"

Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" сохранило рекомендацию "Покупать" по акциям биофармацевтической компании Horizon Therapeutics. Отмечая, что акции Horizon Therapeutics за последний год принесли впечатляющую доходность в размере 104,3%, аналитики ГК "ФИНАМ" считают, что акции компании недооценены с фундаментальной точки зрения, при этом потенциал их роста на ближайшие 12 месяцев может составить 14,1%.

Horizon Therapeutics - базирующаяся в Дублине биофармацевтическая компания, специализирующаяся преимущественно на препаратах от редких заболеваний. За последние годы Horizon сделала ряд приобретений с расчетом на дополнение своей линейки препаратов новыми разработками более мелких компаний. В частности, были приобретены Raptor Pharmaceutical за $800 млн и Crealta Holdings за $510 млн. Теперь у Horizon насчитывается 10 коммерциализированных препаратов в таких сферах, как орфанные заболевания, ревматология и недуги первичного звена.

Положительным фактором аналитики считают и завершенное в мае прошлого года приобретение фирмы River Vision с ее экспериментальным наименованием Teprotumumab для лечения редкого недуга - тиреоидной болезни глаз, от которого пока не существует одобренной FDA терапии. В случае одобрения этот препарат сулит компании дополнительный поток выручки.

Акции Horizon Therapeutics за последний год принесли впечатляющую доходность в размере 104,3%, в разы опередившую рынок. Что касается финансовых результатов за первый квартал 2019 г., то Horizon Therapeutics добилась уверенной позитивной динамики основных показателей - выручка компании увеличилась на 25,2% г/г до $280,4 млн и превзошла усредненные ожидания рынка на $42,1 млн; чистый убыток составил $32,9 млн, при этом прибыль на акцию достигла 30 центов и на 18 центов опередила прогнозы.

Сравнение ряда основных мультипликаторов Horizon с медианными среди компаний-конкурентов и по сектору все еще демонстрирует фундаментальную недооцененность акций.

"За период с 2013 года Horizon из стандартной фармакомпании, выпускающей типовые препараты, назначаемые участковыми терапевтами, превратилась в довольно разностороннюю биофармацевтическую компанию с упором на препараты от орфанных заболеваний, и в ближайшие годы Horizon предстоит далее развивать свою линейку препаратов и доводить до коммерциализации приобретенные разработки, что принесет плоды в долгосрочной перспективе. Мы сохраняем по акциям Horizon Therapeutics целевой уровень $32 с рекомендацией "Покупать", потенциал роста бумаг компании на ближайшие 12 месяцев составляет 14,1%", - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова.