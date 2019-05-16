Центробанк РФ может понизить ключевую ставку уже в июне - Газпромбанк

Центробанк РФ может понизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5% уже в июне, говорится в обзоре Газпромбанка.

"Следующее заседание ЦБ РФ (14 июня) будет опорным, поскольку будет сопровождаться выступлением главы ЦБ РФ и обновлением макропрогноза. В случае, если регулятор улучшит прогноз по инфляции с текущего уровня 4,7-5,2% на этот год, а риски внешней конъюнктуры значительно снизятся, ключевая ставка может быть снижена на 25 базисных пунктов уже на июньском заседании", - пишут аналитики банка.

Между тем эксперты отмечают, что в рамках базового прогноза они ожидают снижение ключевой ставки в сентябре.

Как сообщается в обзоре, аналитики Газпромбанк улучшили прогноз инфляции в РФ в 2019 году, понизив его с 4,7% до 4,5%, так как они считают, что темп роста потребительских цен и дальше будет оставаться весьма умеренным, а эффект на цены от повышения НДС полностью исчерпан. Но при благоприятных внутренних и внешних условиях инфляция в 2019 году может оказаться ниже базового прогноза в 4,5%, отмечают эксперты банка.

Как отмечают эксперты Газпромбанка, умеренная динамика инфляции поддерживается временными факторами (укрепление рубля в I квартале 2019, заморозка цен на нефтепродукты). При этом риски усиления геополитического напряжения, по мнению аналитиков, в 2019 году по-прежнему сохраняются.

"Реализация негативного сценария может привести к оттоку портфельных инвестиций со стороны нерезидентов и, как следствие, ослаблению рубля, что негативно отразится на динамике цен", - предупреждают эксперты Газпромбанка.