Рубль будет торговаться в узком диапазоне - "Нордеа Банк"

"Рубль накануне заметно укрепился в основных валютных парах (0.45% в паре с долларом и 0.48% в паре с евро), вновь продемонстрировав динамику лучше валют-аналогов. Стабилизация настроений на глобальных площадках создала нейтральный внешний фон для рубля. Факторами поддержки выступили комфортные цены на нефть и очередные крайне успешные аукционы по размещению ОФЗ, где спрос составил рекордные 239 млрд. руб. Минфин разместил бумаги на 135 млрд. руб., перевыполнив план заимствований на второй квартал. Аппетит инвесторов к российскому риску не подпортили даже проходившие вчера в 21:00 по Москве слушания в Конгрессе по вопросу эффективности антироссийских санкций. В ходе слушаний конгрессмены в очередной раз выразили желание ужесточить санкционное давление на Россию в том числе за счёт ограничений на российские операции с государственным долгом и на деятельность российских банков. Содержание слушаний мало отличалось от предшествовавших раундов обсуждений, а сроки дальнейших решений остались неопределенными, поэтому рынок не отреагировал на данную риторику. Окно возможностей для рубля сохраняется во второй половине мая-июне в преддверии первого снижения ставки ЦБ в текущем году. Ключевым фактором поддержки продолжит выступать спрос на ОФЗ - фактор, о котором мы писали в нашем мартовском прогнозе курса рубля. Ключевые события на внешних рынках на данном временном горизонте - встреча ОПЕК и ОПЕК+ (25-26 июня) и вероятная встреча лидеров США и КНР на саммите большой двадцатки (28-29 июня), от которой участники рынка ждут новых сигналов о развитии ситуации в торговой войне", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".