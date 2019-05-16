ITI Capital открыл новую торговую "покупать ЛУКОЙЛ" со сроком до конца июня

ITI Capital открыл новую торговую "покупка "ЛУКОЙЛа" с потенциалом роста не менее 7-10% в краткосрочной перспективе, говорится в обзоре главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко.

Срок торговой идеи - до конца июня текущего года. Стоп-лосс - 4800 рублей. Текущая цена: 5 065 руб.

По оценке Луцко, прогнозный уровень акций "ЛУКОЙЛа" на краткосрочную перспективу составляет 5436 рублей за штуку (100-дневная скользящая средняя).

Прогнозная стоимость акций "ЛУКОЙЛа" (фундаментальный уровень), рассчитанная ITI Capital, равняется 5800 рублей за штуку.

"Коррекция акций Лукойла с конца апреля до середины мая обусловлена глобальным падением спроса на риск после бурного роста с начала года и новым витком торгового противостояния между США и Китаем, - указывает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. - За последние два дня акции Лукойла потеряли порядка 4,5%. Это связано с полугодовым пересмотром индекса MSCI Russia, результаты которого были объявлены 13 мая в 23:00 мск. В нашем обзоре мы указывали на то, что по итогам ребалансировки вес Лукойла в индексе может снизиться на 1,3% в связи с сокращением доли акций в свободном обращении (free-float, FF) с 65%, до 55%, после того как компания с сентября 2018 г. по 30 апреля 2019 г. выкупила свои акции на $31 млн, или 4,1% от общего объема. В этих условиях мы оценивали отток пассивных денег из бумаг компании в $65-70 млн, что чуть больше среднедневного торгового оборота.

В итоге MSCI объявил о том, что доля акций в свободном обращении опустилась на 10%, до 55%, а вес уменьшился на 3,5%. Таким образом, отток пассивных фондов должен составить $200 млн, что эквивалентно обороту двух-трех торговых сессий. Отток активных фондов может достичь $250 млн".

За последние два дня объем торгов составил $175 млн и $97 млн соответственно при среднем обороте в $70 млн. Следовательно, можно утверждать, что отток прекратился, и фактор MSCI уже в цене.

Официально изменения по итогам ребалансировки вступят в силу 28 мая. По оценке экспертов ITI Capital , новый вес в индексе составит 16,3% вместо 19,8% до ребалансировки. Тем самым Лукойл занимает сейчас второе место после Сбербанка (19,14%), незначительно опережая Газпром.

Оставшийся объём обратного выкупа - около $400 млн, что эквивалентно шести средним торговым оборотам за день. Выкуп завершится через месяц. Лукойл торгуется на 22% ниже своего целевого уровня и на 7% ниже бенчмарка ММВБ с начала года, вопреки тому, что у компании - самый большой free cash flow.

"Мы ожидаем сильных финансовых результатов за первый квартал по МСФО, которые объявят 29 мая 2019 г. Мы считаем, что коррекция на развивающихся и развитых рынках близится к концу в связи с попытками США и Китая заключить торговые соглашения на предстоящем в конце июня саммите G-20 в Японии", - отмечает Искандер Луцко.