Рубль выглядит крепче и стабильнее других валют развивающихся стран - Банк "Санкт-Петербург"

"В четверг утром российская валюта укрепляется к доллару США, торгуясь около 64,6 руб./$ при поддержке дорожающей нефти. Мы пока что не видим давления на российскую валюту со стороны выросших в 1,4 раза покупок валюты ЦБ РФ для Минфина. Более того, участники рынка не реагируют на сообщения об усилении санкционной риторики, а судя по успешным аукционам Минфина и снижению курса рубля к доллару США, спрос на российские активы остается высоким. При этом против рубля играет сезонное ослабление счета текущий операций во 2 квартале. Тем не менее, мы пока не видим факторов, которые в ближайшее время могут вызвать существенные изменения курса российской валюты. Рубль выглядит крепче и стабильнее других валют развивающихся стран", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург"