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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль выглядит крепче и стабильнее других валют развивающихся стран - Банк "Санкт-Петербург"
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16 мая 2019 года 12:00
Рубль выглядит крепче и стабильнее других валют развивающихся стран - Банк "Санкт-Петербург"
"В четверг утром российская валюта укрепляется к доллару США, торгуясь около 64,6 руб./$ при поддержке дорожающей нефти. Мы пока что не видим давления на российскую валюту со стороны выросших в 1,4 раза покупок валюты ЦБ РФ для Минфина. Более того, участники рынка не реагируют на сообщения об усилении санкционной риторики, а судя по успешным аукционам Минфина и снижению курса рубля к доллару США, спрос на российские активы остается высоким. При этом против рубля играет сезонное ослабление счета текущий операций во 2 квартале. Тем не менее, мы пока не видим факторов, которые в ближайшее время могут вызвать существенные изменения курса российской валюты. Рубль выглядит крепче и стабильнее других валют развивающихся стран", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург"
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16 мая 2019 года 15:00
Ухудшение прогноза роста спроса на нефть в 2019 г. может вызвать некоторую негативную реакцию - БКС Глобал Маркетс
Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в 2019 г. на 90 тыс. барр. в сутки, пишет Интерфакс. Теперь агентство ожидает, что к концу года мировой спрос на нефть достигнет 100.4 млн барр. в сутки. В большей степени спрос будут стимулировать страны, не... читать дальше
.16 мая 2019 года 12:38
ITI Capital открыл новую торговую "покупка "ЛУКОЙЛа" с потенциалом роста не менее 7-10% в краткосрочной перспективе, говорится в обзоре главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко. Срок торговой идеи - до конца июня текущего года. Стоп-лосс - 4800 рублей. Текущая цена: 5 065... читать дальше
.16 мая 2019 года 11:29
Поддержку ценам на нефть продолжает оказывать обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в утренние часы растут, следуя динамике прошедшего торгового дня. Контракты на Brent достигают отметки немногим выше $72/bbl, фьючерсы на WTI торгуются в районе $62,3/bbl. Поддержку ценам на нефть продолжает оказывать обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке.... читать дальше
.16 мая 2019 года 10:51
Высокий спрос на долговые обязательства России является важным фактором поддержки для национальной валюты - БКС
"Российский рубль в середине недели сохранил позитивную динамику по отношению к валютам США и Евросоюза. Котировки валютной пары USD/RUB демонстрировали ступенчатое снижение, закрепившись ниже значимого уровня 65 руб. Пара EUR/RUB стремительно ушла ниже двухнедельной поддержки 72,7 руб. после... читать дальше
.16 мая 2019 года 10:35
Опасения из-за возможности новых атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии и ОАЭ поддерживают напряженность на рынке нефти - БКС
"Опасения из-за возможности новых атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии и ОАЭ поддерживают напряженность на рынке и способствуют более активным покупкам со стороны импортеров, - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. - Риски перебоев с поставками дали стимул к... читать дальше
.16 мая 2019 года 10:29
Снижение доходности UST-10 и рост цен на нефть могут способствовать продолжению покупок в российских евробондах - Промсвязьбанк
"В среду доходность Russia-27 снизилась до 4,34% (-2 б.п.), Russia-47 – до 5,06% (-3 б.п.). Покупки российских евробондов продолжились вслед за снижением доходности UST-10 до 2,37% (-4 б.п.). Снижение доходности UST-10 усиливает спрос на всю группу евробондов развивающихся стран. По итогам торгов... читать дальше
.16 мая 2019 года 09:38
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в четверг. Нефтяной рынок продолжает расти. читать дальше
.15 мая 2019 года 14:47
"Опубликованная в среду утром свежая статистика по китайской экономике за апрель подтвердила ухудшение динамики экономики, на которое ранее указывали замедление роста экспорта и объемов кредитования в стране, - указывает экономист Julius Baer Софи Альтерматт. - Годовой прирост промышленного... читать дальше
.15 мая 2019 года 13:45
"Геополитика остается одним из ключевых факторов динамики цен на нефть, - уверен руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Напряженность на Ближнем Востоке усилилась диверсиями против танкеров Саудовской Аравии в понедельник и атаками дронов на нефтяную... читать дальше
.15 мая 2019 года 12:59
"Евробонды Полюса в последнее время показывали результаты лучше, чем в среднем по сектору, и их спреды к суверенной кривой находятся на локальном минимуме (около 130–140 б.п.). Также на минимумах спреды PGILLN’23 (YTM 4,8%) и PGILLN’24 (YTM 5,1%) к евробондам Evraz и "Норильского никеля", и... читать дальше
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