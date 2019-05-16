Интер РАО представила сильную отчетность за 1К19 - позитивно - ИК "Велес Капитал"

"Интер РАО представила сильную отчетность за 1К19 - ПОЗИТИВНО, - указывает аналитик ИК "Велес Капитал" Алексей Адонин. - Выручка выросла на 13,7%, до 281,4 млрд руб., EBITDA - на 36,9%, до 47,6 млрд руб., а чистая прибыль прибавила 37,8%, составив 31,2 млрд руб. Результаты превысили как наши ожидания, так и консенсус-прогноз. Рост показателей был связан, в первую очередь с:

- вводом Затонской ТЭЦ (по программе ДПМ);

- ростом цен РСВ в обеих ценовых зонах;

- вводом станций в Калининградской области (пока компания их арендует);

- ростом маржинальности сегмента Трейдинг в связи с ростом цен на электроэнергию и ослаблением курса рубля".

В 12:00 компания проведет конференц-звонок, на котором мы хотели бы услышать комментарии менеджмента касательно увеличения дивидендных выплат, срокам продажи Экибастузской ГРЭС, планов по приобретению калининградской генерации и M&A активности в целом. "Несмотря на то, что котировки Интер РАО за несколько дней выросли на 10%, мы считаем, что у них сохраняется значительный потенциал роста. Наша рекомендация - ПОКУПАТЬ, цель - 5,0 руб.", - резюмирует эксперт ИК "Велес Капитал".