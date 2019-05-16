Поддержку ценам на нефть продолжает оказывать обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки в утренние часы растут, следуя динамике прошедшего торгового дня. Контракты на Brent достигают отметки немногим выше $72/bbl, фьючерсы на WTI торгуются в районе $62,3/bbl. Поддержку ценам на нефть продолжает оказывать обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Вчера госсекретарь США М. Помпео заявил о том, что иранские власти передислоцировали свои войска ближе к американским военным объектам в Ираке. На этом фоне США эвакуировали своих сотрудников из посольства в Багдаде из-за возможных угроз с иранской стороны. Таким образом, и без того напряженные отношения между США и Ираном накануне стали еще более обостренными, что положительно влияет на нефтяные контракты. Отметим, что данные от Минэнерго США, свидетельствовавшие об увеличении запасов сырой нефти в Штатах на более чем 5 mb, не оказали влияние на рынок. Теперь в фокусе внимания инвесторов будет министерское заседание ОПЕК+, на котором участники обсудят перспективы продления действующей сделки по сокращению нефтедобычи до конца текущего года. Встреча представителей ОПЕК+ пройдет в воскресенье 19 мая", - отмечают в "Нордеа Банке".