Инвесторы скупают акции, облигации и рубль - FxPro

"В среду рубль развивал наступление за счет спроса со стороны инвесторов, - отмечают аналитики FxPro. - USD/RUB потеряла 32 копейки до 64.65, EUR/RUB снизилась на 30 копеек до 72.45. Не менее важно, что покупки российской валюты происходили на высоких торговых объемах. С начала недели повышенному спросу способствовали как ралли по акциям Газпрома, так и рекордные суммы размещения Минфином РФ облигаций федерального займа. Все вместе это провоцировало покупки рубля для дальнейшего приобретения национальных ценных бумаг. Дополнительным позитивным фактором стали намеки на смягчение санкционного давления со стороны США. Вновь усилились надежды на то, что вводимые санкции будут позже и не столь серьезными, как первоначально опасались".

Таким образом, вокруг российской валюты создается достаточно позитивный новостной фон, полагают в аналитическом отделе FxPro. Дополнительный позитивный импульс покупкам придает отскок на американских и китайских фондовых рынках. Власти обеих стран убеждают инвесторов в готовности заключить торговую сделку, что поддерживает спрос на акции.

"Тем не менее, за рамками краткосрочной реакции рынка не стоит упускать из виду сохраняющееся давление на австралийский доллар и китайский юань, - рекомендуют эксперты FxPro. - Это, как лакмусовая бумажка, отражает общее сокращение спроса на доходные активы. При этом, доходность американских 10-летних гособлигаций обновила минимумы последних 5ти месяцев, что демонстрирует привлекательность защитных бумаг".