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Главная / Аналитикам / Аналитика / Инвесторы скупают акции, облигации и рубль - FxPro
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16 мая 2019 года 11:20
Инвесторы скупают акции, облигации и рубль - FxPro
"В среду рубль развивал наступление за счет спроса со стороны инвесторов, - отмечают аналитики FxPro. - USD/RUB потеряла 32 копейки до 64.65, EUR/RUB снизилась на 30 копеек до 72.45. Не менее важно, что покупки российской валюты происходили на высоких торговых объемах. С начала недели повышенному спросу способствовали как ралли по акциям Газпрома, так и рекордные суммы размещения Минфином РФ облигаций федерального займа. Все вместе это провоцировало покупки рубля для дальнейшего приобретения национальных ценных бумаг. Дополнительным позитивным фактором стали намеки на смягчение санкционного давления со стороны США. Вновь усилились надежды на то, что вводимые санкции будут позже и не столь серьезными, как первоначально опасались". Таким образом, вокруг российской валюты создается достаточно позитивный новостной фон, полагают в аналитическом отделе FxPro. Дополнительный позитивный импульс покупкам придает отскок на американских и китайских фондовых рынках. Власти обеих стран убеждают инвесторов в готовности заключить торговую сделку, что поддерживает спрос на акции. "Тем не менее, за рамками краткосрочной реакции рынка не стоит упускать из виду сохраняющееся давление на австралийский доллар и китайский юань, - рекомендуют эксперты FxPro. - Это, как лакмусовая бумажка, отражает общее сокращение спроса на доходные активы. При этом, доходность американских 10-летних гособлигаций обновила минимумы последних 5ти месяцев, что демонстрирует привлекательность защитных бумаг".
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16 мая 2019 года 15:00
Ухудшение прогноза роста спроса на нефть в 2019 г. может вызвать некоторую негативную реакцию - БКС Глобал Маркетс
Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в 2019 г. на 90 тыс. барр. в сутки, пишет Интерфакс. Теперь агентство ожидает, что к концу года мировой спрос на нефть достигнет 100.4 млн барр. в сутки. В большей степени спрос будут стимулировать страны, не... читать дальше
.16 мая 2019 года 12:38
ITI Capital открыл новую торговую "покупка "ЛУКОЙЛа" с потенциалом роста не менее 7-10% в краткосрочной перспективе, говорится в обзоре главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко. Срок торговой идеи - до конца июня текущего года. Стоп-лосс - 4800 рублей. Текущая цена: 5 065... читать дальше
.16 мая 2019 года 11:29
Поддержку ценам на нефть продолжает оказывать обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в утренние часы растут, следуя динамике прошедшего торгового дня. Контракты на Brent достигают отметки немногим выше $72/bbl, фьючерсы на WTI торгуются в районе $62,3/bbl. Поддержку ценам на нефть продолжает оказывать обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке.... читать дальше
.16 мая 2019 года 10:51
Высокий спрос на долговые обязательства России является важным фактором поддержки для национальной валюты - БКС
"Российский рубль в середине недели сохранил позитивную динамику по отношению к валютам США и Евросоюза. Котировки валютной пары USD/RUB демонстрировали ступенчатое снижение, закрепившись ниже значимого уровня 65 руб. Пара EUR/RUB стремительно ушла ниже двухнедельной поддержки 72,7 руб. после... читать дальше
.16 мая 2019 года 10:35
Опасения из-за возможности новых атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии и ОАЭ поддерживают напряженность на рынке нефти - БКС
"Опасения из-за возможности новых атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии и ОАЭ поддерживают напряженность на рынке и способствуют более активным покупкам со стороны импортеров, - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. - Риски перебоев с поставками дали стимул к... читать дальше
.16 мая 2019 года 10:29
Снижение доходности UST-10 и рост цен на нефть могут способствовать продолжению покупок в российских евробондах - Промсвязьбанк
"В среду доходность Russia-27 снизилась до 4,34% (-2 б.п.), Russia-47 – до 5,06% (-3 б.п.). Покупки российских евробондов продолжились вслед за снижением доходности UST-10 до 2,37% (-4 б.п.). Снижение доходности UST-10 усиливает спрос на всю группу евробондов развивающихся стран. По итогам торгов... читать дальше
.16 мая 2019 года 09:38
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в четверг. Нефтяной рынок продолжает расти. читать дальше
.15 мая 2019 года 14:47
"Опубликованная в среду утром свежая статистика по китайской экономике за апрель подтвердила ухудшение динамики экономики, на которое ранее указывали замедление роста экспорта и объемов кредитования в стране, - указывает экономист Julius Baer Софи Альтерматт. - Годовой прирост промышленного... читать дальше
.15 мая 2019 года 13:45
"Геополитика остается одним из ключевых факторов динамики цен на нефть, - уверен руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Напряженность на Ближнем Востоке усилилась диверсиями против танкеров Саудовской Аравии в понедельник и атаками дронов на нефтяную... читать дальше
.15 мая 2019 года 12:59
"Евробонды Полюса в последнее время показывали результаты лучше, чем в среднем по сектору, и их спреды к суверенной кривой находятся на локальном минимуме (около 130–140 б.п.). Также на минимумах спреды PGILLN’23 (YTM 4,8%) и PGILLN’24 (YTM 5,1%) к евробондам Evraz и "Норильского никеля", и... читать дальше
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