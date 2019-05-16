Goldman Sachs поднял рейтинг ADR Газпрома до "покупать" и оценку в 1,4 раза

Goldman Sachs повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с $5,80 до $8 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Газпрома", основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет $6,22 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $6,03 за штуку.