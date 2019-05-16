Высокий спрос на долговые обязательства России является важным фактором поддержки для национальной валюты - БКС

"Российский рубль в середине недели сохранил позитивную динамику по отношению к валютам США и Евросоюза. Котировки валютной пары USD/RUB демонстрировали ступенчатое снижение, закрепившись ниже значимого уровня 65 руб. Пара EUR/RUB стремительно ушла ниже двухнедельной поддержки 72,7 руб. после непродолжительной консолидации в предыдущий день. Высокий спрос на долговые обязательства России является важным фактором поддержки для национальной валюты. За апрель на валютном рынке спот нерезидентами и дочерними иностранными банками было продано валюты на 25 млрд руб., большая часть этих средств была направлена на покупку ОФЗ на аукционах, указал ЦБ в своем очередном обзоре. Доля нерезидентов на рынке ОФЗ выросла к концу апреля до 27,1% с 26,2% на конец марта. Индекс RGBI в среду укрепился на 0,12% до 137,73 п., отыгрывая сохранение высокого спроса и сопутствующую динамику на вторичном рынке, получившую поддержку со стороны неудовлетворенного на аукционах спроса. Сегодня с утра валютная пара USD/RUB прибавляет 0,05% к ценам закрытия вечерней сессии на Московской бирже", - комментирует ситуацию на валютном рынке эксперт "БКС Брокер" Игорь Галактионов.