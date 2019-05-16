Снижение доходности UST-10 и рост цен на нефть могут способствовать продолжению покупок в российских евробондах - Промсвязьбанк

"В среду доходность Russia-27 снизилась до 4,34% (-2 б.п.), Russia-47 – до 5,06% (-3 б.п.). Покупки российских евробондов продолжились вслед за снижением доходности UST-10 до 2,37% (-4 б.п.). Снижение доходности UST-10 усиливает спрос на всю группу евробондов развивающихся стран. По итогам торгов в среду доходность десятилетних суверенных евробондов Бразилии, Мексики, Индонезии, Колумбии, Турции снизилась на 2-5 б.п. Снижение доходности UST-10 и рост цен на нефть сегодня могут способствовать продолжению покупок в российских евробондах", - отмечает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.