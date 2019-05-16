До конца 2 квартала прогнозируем сохранение высокого спроса на ОФЗ - Промсвязьбанк

"На аукционах в среду инвесторы предъявили рекордный объем спроса на ОФЗ – 239,1 млрд руб. Минфин удовлетворил заявки на 131,7 млрд рублей. Размещение гособлигаций с фиксированным купоном прошло даже с дисконтом по доходности к уровню закрытия торгов во вторник, а не с премией как это чаще всего бывает на аукционах. Общий объем размещения ОФЗ за апрель-май уже составил 637,9 млрд руб., что превышает план Минфина на весь второй квартал (600 млрд руб.). Неудовлетворенный спрос на аукционах транслировался в продолжение покупок гособлигаций на вторичном рынке. По итогам торгов в среду доходность 5-летних ОФЗ снизилась до 7,86% (-5 б.п.), 15-летних – до 8,40% годовых (-2 б.п.). Столь успешные результаты аукционов сегодня и в целом за апрель-май мы связываем с ростом ожиданий инвесторов по снижению ключевой ставки на горизонте 2–3 квартала. Российские банки сокращают размещение средств на депозитах в ЦБ РФ, доходность которых может снизиться в ближайшее время, и увеличивают вложение в ОФЗ. Дополнительный спрос на ОФЗ со стороны системно значимых банков обусловлен подорожанием с 1 мая безотзывных кредитных линий (БКЛ) от ЦБ РФ. После подорожания БКЛ для улучшения норматива ликвидности банкам выгоднее увеличить вложения в ОФЗ. Из внешних факторов отметим рост покупок со стороны нерезидентов. По данным ЦБ РФ, в апреле нерезиденты увеличили вложение в ОФЗ на 183 млрд руб. Из технических факторов отметим погашение в среду выпуска ОФЗ серии 26216 на 250 млрд руб. и реинвестирование данных средств в новые гособлигации. До конца 2 квартала мы прогнозируем сохранение высокого спроса на ОФЗ. Ближайшей целью по доходности 10-летнего "бенчмарк" видим уровень 8,0% годовых (8,13% на текущий момент)", - указывает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.