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Главная / Аналитикам / Аналитика / До конца 2 квартала прогнозируем сохранение высокого спроса на ОФЗ - Промсвязьбанк
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16 мая 2019 года 10:56
До конца 2 квартала прогнозируем сохранение высокого спроса на ОФЗ - Промсвязьбанк
"На аукционах в среду инвесторы предъявили рекордный объем спроса на ОФЗ – 239,1 млрд руб. Минфин удовлетворил заявки на 131,7 млрд рублей. Размещение гособлигаций с фиксированным купоном прошло даже с дисконтом по доходности к уровню закрытия торгов во вторник, а не с премией как это чаще всего бывает на аукционах. Общий объем размещения ОФЗ за апрель-май уже составил 637,9 млрд руб., что превышает план Минфина на весь второй квартал (600 млрд руб.). Неудовлетворенный спрос на аукционах транслировался в продолжение покупок гособлигаций на вторичном рынке. По итогам торгов в среду доходность 5-летних ОФЗ снизилась до 7,86% (-5 б.п.), 15-летних – до 8,40% годовых (-2 б.п.). Столь успешные результаты аукционов сегодня и в целом за апрель-май мы связываем с ростом ожиданий инвесторов по снижению ключевой ставки на горизонте 2–3 квартала. Российские банки сокращают размещение средств на депозитах в ЦБ РФ, доходность которых может снизиться в ближайшее время, и увеличивают вложение в ОФЗ. Дополнительный спрос на ОФЗ со стороны системно значимых банков обусловлен подорожанием с 1 мая безотзывных кредитных линий (БКЛ) от ЦБ РФ. После подорожания БКЛ для улучшения норматива ликвидности банкам выгоднее увеличить вложения в ОФЗ. Из внешних факторов отметим рост покупок со стороны нерезидентов. По данным ЦБ РФ, в апреле нерезиденты увеличили вложение в ОФЗ на 183 млрд руб. Из технических факторов отметим погашение в среду выпуска ОФЗ серии 26216 на 250 млрд руб. и реинвестирование данных средств в новые гособлигации. До конца 2 квартала мы прогнозируем сохранение высокого спроса на ОФЗ. Ближайшей целью по доходности 10-летнего "бенчмарк" видим уровень 8,0% годовых (8,13% на текущий момент)", - указывает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.
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16 мая 2019 года 15:00
Ухудшение прогноза роста спроса на нефть в 2019 г. может вызвать некоторую негативную реакцию - БКС Глобал Маркетс
Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в 2019 г. на 90 тыс. барр. в сутки, пишет Интерфакс. Теперь агентство ожидает, что к концу года мировой спрос на нефть достигнет 100.4 млн барр. в сутки. В большей степени спрос будут стимулировать страны, не... читать дальше
.16 мая 2019 года 12:38
ITI Capital открыл новую торговую "покупка "ЛУКОЙЛа" с потенциалом роста не менее 7-10% в краткосрочной перспективе, говорится в обзоре главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко. Срок торговой идеи - до конца июня текущего года. Стоп-лосс - 4800 рублей. Текущая цена: 5 065... читать дальше
.16 мая 2019 года 11:29
Поддержку ценам на нефть продолжает оказывать обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в утренние часы растут, следуя динамике прошедшего торгового дня. Контракты на Brent достигают отметки немногим выше $72/bbl, фьючерсы на WTI торгуются в районе $62,3/bbl. Поддержку ценам на нефть продолжает оказывать обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке.... читать дальше
.16 мая 2019 года 10:51
Высокий спрос на долговые обязательства России является важным фактором поддержки для национальной валюты - БКС
"Российский рубль в середине недели сохранил позитивную динамику по отношению к валютам США и Евросоюза. Котировки валютной пары USD/RUB демонстрировали ступенчатое снижение, закрепившись ниже значимого уровня 65 руб. Пара EUR/RUB стремительно ушла ниже двухнедельной поддержки 72,7 руб. после... читать дальше
.16 мая 2019 года 10:35
Опасения из-за возможности новых атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии и ОАЭ поддерживают напряженность на рынке нефти - БКС
"Опасения из-за возможности новых атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии и ОАЭ поддерживают напряженность на рынке и способствуют более активным покупкам со стороны импортеров, - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. - Риски перебоев с поставками дали стимул к... читать дальше
.16 мая 2019 года 10:29
Снижение доходности UST-10 и рост цен на нефть могут способствовать продолжению покупок в российских евробондах - Промсвязьбанк
"В среду доходность Russia-27 снизилась до 4,34% (-2 б.п.), Russia-47 – до 5,06% (-3 б.п.). Покупки российских евробондов продолжились вслед за снижением доходности UST-10 до 2,37% (-4 б.п.). Снижение доходности UST-10 усиливает спрос на всю группу евробондов развивающихся стран. По итогам торгов... читать дальше
.16 мая 2019 года 09:38
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в четверг. Нефтяной рынок продолжает расти. читать дальше
.15 мая 2019 года 14:47
"Опубликованная в среду утром свежая статистика по китайской экономике за апрель подтвердила ухудшение динамики экономики, на которое ранее указывали замедление роста экспорта и объемов кредитования в стране, - указывает экономист Julius Baer Софи Альтерматт. - Годовой прирост промышленного... читать дальше
.15 мая 2019 года 13:45
"Геополитика остается одним из ключевых факторов динамики цен на нефть, - уверен руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Напряженность на Ближнем Востоке усилилась диверсиями против танкеров Саудовской Аравии в понедельник и атаками дронов на нефтяную... читать дальше
.15 мая 2019 года 12:59
"Евробонды Полюса в последнее время показывали результаты лучше, чем в среднем по сектору, и их спреды к суверенной кривой находятся на локальном минимуме (около 130–140 б.п.). Также на минимумах спреды PGILLN’23 (YTM 4,8%) и PGILLN’24 (YTM 5,1%) к евробондам Evraz и "Норильского никеля", и... читать дальше
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