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16 мая 2019 года 10:35
Опасения из-за возможности новых атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии и ОАЭ поддерживают напряженность на рынке нефти - БКС
"Опасения из-за возможности новых атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии и ОАЭ поддерживают напряженность на рынке и способствуют более активным покупкам со стороны импортеров, - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. - Риски перебоев с поставками дали стимул к укреплению нефтяных бенчмарков в среду на фоне перевода азиатских нефтяных танкеров в Ормузском проливе в режим боевой готовности. Министр иностранных дел ОАЭ заявил в среду, страна будет проявлять сдержанность в высказываниях, пока ведется расследование атаки в проливе, и не будет спешить с обвинениями. Однако чиновник отметил, что поведение Ирана в регионе вызывает беспокойство. Ранее иранская сторона заявила, что непричастна к происшествиям. Министр ОАЭ заявил, что расследование должно быть завершено в течение нескольких дней". Фьючерсы на Brent завершили среду в районе $71,7 за баррель, а сегодня с утра торгуются уже выше $72,5. Близится уровень сопротивления $73, где может проявиться повышенное давление продавцов. Также эксперт "БКС Брокер" отметил, что уровень бэквордации фьючерсов с исполнением через 1,5 года к ближайшим контрактам находится на максимумах за последний год,и это вызывает опасения локальной перекуплености по нефти и рисков смещения цен к ожидаемым долгосрочным уровням. Хотя аналитик подчеркнул, что ранее фиксировались и более высокие уровни бэквордации, так что позитивные сценарии пока не стоит списывать со счетов. В среду были опубликованы данные Управления энергетической информации США (EIA). Коммерческих запасы нефти на прошлой неделе неожиданно выросли на 5,4 млн баррелей против ожидаемого аналитиками снижения 0,8 млн баррелей. Всего запасы в США составили 472 млн баррелей. Экспорт сырой нефти вырос за неделю на 1,03 млн б/с до 3,35 млн б/с. Объем импорта увеличился на 0,92 млн б/с - до уровня 7,61 млн б/с. Помимо этого, товарные запасы бензина, по данным EIA, снизились на 1,12 млн баррелей (прогноз -1,04 млн), коммерческие запасы дистиллятов выросли на 0,08 млн баррелей (прогноз -1,01 млн). Загрузка НПЗ выросла с 88,9% до 90,5%. Добыча нефти за прошлую неделю вновь снизилась до 12,1 млн б/с. Запасы в Штатах достигли максимального уровня с сентября 2017 г. Статистика была воспринята рынком умеренно негативно. Котировки Brent немного скорректировались после предыдущих трех часов роста, однако сегодня позитивная динамика продолжается. С утра фьючерсы на Brent прибавляют 0,6% к ценам закрытия предыдущего торгового дня.
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16 мая 2019 года 15:00
Ухудшение прогноза роста спроса на нефть в 2019 г. может вызвать некоторую негативную реакцию - БКС Глобал Маркетс
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.16 мая 2019 года 12:38
ITI Capital открыл новую торговую "покупка "ЛУКОЙЛа" с потенциалом роста не менее 7-10% в краткосрочной перспективе, говорится в обзоре главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко. Срок торговой идеи - до конца июня текущего года. Стоп-лосс - 4800 рублей. Текущая цена: 5 065... читать дальше
.16 мая 2019 года 11:29
Поддержку ценам на нефть продолжает оказывать обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке - "Нордеа Банк"
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.16 мая 2019 года 10:51
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.16 мая 2019 года 10:29
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.16 мая 2019 года 09:38
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в четверг. Нефтяной рынок продолжает расти. читать дальше
.15 мая 2019 года 14:47
"Опубликованная в среду утром свежая статистика по китайской экономике за апрель подтвердила ухудшение динамики экономики, на которое ранее указывали замедление роста экспорта и объемов кредитования в стране, - указывает экономист Julius Baer Софи Альтерматт. - Годовой прирост промышленного... читать дальше
.15 мая 2019 года 13:45
"Геополитика остается одним из ключевых факторов динамики цен на нефть, - уверен руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Напряженность на Ближнем Востоке усилилась диверсиями против танкеров Саудовской Аравии в понедельник и атаками дронов на нефтяную... читать дальше
.15 мая 2019 года 12:59
"Евробонды Полюса в последнее время показывали результаты лучше, чем в среднем по сектору, и их спреды к суверенной кривой находятся на локальном минимуме (около 130–140 б.п.). Также на минимумах спреды PGILLN’23 (YTM 4,8%) и PGILLN’24 (YTM 5,1%) к евробондам Evraz и "Норильского никеля", и... читать дальше
.15 мая 2019 года 12:56
РУСАЛ опубликовал финансовые результаты за 1 кв. 2019 г., которые оказались существенно хуже прошлогодних и немного хуже, чем прогнозировал рынок. Выручка компании сократилась на 21% год к году и на 8% квартал к кварталу, составив 2,2 млрд долларов. Показатель EBITDA упал соответственно на 61% и... читать дальше
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