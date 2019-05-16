Опасения из-за возможности новых атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии и ОАЭ поддерживают напряженность на рынке нефти - БКС

"Опасения из-за возможности новых атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии и ОАЭ поддерживают напряженность на рынке и способствуют более активным покупкам со стороны импортеров, - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. - Риски перебоев с поставками дали стимул к укреплению нефтяных бенчмарков в среду на фоне перевода азиатских нефтяных танкеров в Ормузском проливе в режим боевой готовности. Министр иностранных дел ОАЭ заявил в среду, страна будет проявлять сдержанность в высказываниях, пока ведется расследование атаки в проливе, и не будет спешить с обвинениями. Однако чиновник отметил, что поведение Ирана в регионе вызывает беспокойство. Ранее иранская сторона заявила, что непричастна к происшествиям. Министр ОАЭ заявил, что расследование должно быть завершено в течение нескольких дней".

Фьючерсы на Brent завершили среду в районе $71,7 за баррель, а сегодня с утра торгуются уже выше $72,5. Близится уровень сопротивления $73, где может проявиться повышенное давление продавцов. Также эксперт "БКС Брокер" отметил, что уровень бэквордации фьючерсов с исполнением через 1,5 года к ближайшим контрактам находится на максимумах за последний год,и это вызывает опасения локальной перекуплености по нефти и рисков смещения цен к ожидаемым долгосрочным уровням. Хотя аналитик подчеркнул, что ранее фиксировались и более высокие уровни бэквордации, так что позитивные сценарии пока не стоит списывать со счетов.

В среду были опубликованы данные Управления энергетической информации США (EIA). Коммерческих запасы нефти на прошлой неделе неожиданно выросли на 5,4 млн баррелей против ожидаемого аналитиками снижения 0,8 млн баррелей. Всего запасы в США составили 472 млн баррелей.

Экспорт сырой нефти вырос за неделю на 1,03 млн б/с до 3,35 млн б/с. Объем импорта увеличился на 0,92 млн б/с - до уровня 7,61 млн б/с. Помимо этого, товарные запасы бензина, по данным EIA, снизились на 1,12 млн баррелей (прогноз -1,04 млн), коммерческие запасы дистиллятов выросли на 0,08 млн баррелей (прогноз -1,01 млн). Загрузка НПЗ выросла с 88,9% до 90,5%. Добыча нефти за прошлую неделю вновь снизилась до 12,1 млн б/с. Запасы в Штатах достигли максимального уровня с сентября 2017 г. Статистика была воспринята рынком умеренно негативно. Котировки Brent немного скорректировались после предыдущих трех часов роста, однако сегодня позитивная динамика продолжается. С утра фьючерсы на Brent прибавляют 0,6% к ценам закрытия предыдущего торгового дня.