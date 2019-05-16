Высокая доходность рубля остаётся главным фактором поддержки интереса инвесторов - "Открытие Брокер"

"Рубль воспользовался ростом котировок нефти и высоким спросом на ОФЗ для своего укрепления. К вечеру среды Brent вновь оказалась вблизи $72 за баррель. Минфин РФ провёл в среду три аукциона. На первом из них были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26227 с погашением 17 июля 2024 года. Размещённый объём составил 94,743 млрд рублей по номиналу при спросе 183,692 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 8,03%. На втором аукционе были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 года. Объём размещения составил 38,342 млрд рублей по номиналу при спросе 51,495 млрд по номиналу при средневзвешенной доходности 8,42%. Третий аукцион ОФЗ-Ин 52002 оказался менее удачным. Размещённый объём составил 1,661 млрд по номиналу при спросе 3,928 млрд по номиналу и средневзвешенной доходности 3,54%. В любом случае высокая доходность рубля остаётся главным фактором поддержки интереса инвесторов как к самому рублю, так и долговым инструментам. Меж тем инфляция в РФ на неделе, завершившейся 13 мая, оказалась на уровне 0,1%. С начала года накопленная инфляция составляет 2,2% по сравнению с 1,6% за аналогичный период год назад", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.