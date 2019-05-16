Доля нерезидентов в ОФЗ растет - "Иволга Капитал"

Первый квартал года и так был успешным для размещений облигаций федерального займа. Минфин поставил амбициозный план, привлечь 450 млрд руб. И перевыполнил его, привлек 514 млрд руб. После чего установил еще более высокие планки для второго квартала. При квартальном плане размещений уже в 600 млрд руб., этот план выполнен на 90%, через ОФЗ привлечено уже почти 540 млрд руб.

Так, вчера прошли 2 масштабных размещения ОФЗ, совокупно на 133 млрд руб.:

- ОФЗ-ПД 26227, погашение 17/07/24, на сумму 94,7 млрд руб. (при спросе 183,7 млрд), по средневзвешенной доходности 8,03%,

- ОФЗ-ПД 26225, погашение 10/05/34, на сумму 38,34 млрд руб. (при спросе 51,49 млрд), по средневзвешенной доходности 8,42%

Доля нерезидентов, по информации Банка России, продолжает постепенно повышаться. С начала года она выросла с 25% до 27,1% по итогам апреля. Это все еще возврат небольшого числа иностранных участников после их массового бегства в апреле-декабре прошлого года. Хотя спрос апреля был обеспечен иностранцами на 41,6%.

"Какие можно сделать выводы из этой, безусловно, яркой статистики? Очевидно, Россия научилась привлекать деньги на внутреннем рынке. Это отлично! "Московская биржа", как площадка для аукционов и обращения ОФЗ - вполне может считаться международным финансовым институтом. С другой стороны, государство занимает почти исключительно в национальной валюте, а основные инвесторы в госдолг внутренние. Российская финансовая система, несмотря на рапорты об успехах со стороны ЦБ и Минфина, остается изолированной. Для экономики это минус. Но наша экономка своеобразна: с главенством госсектора и периодическими мобилизационными задачами. Ожидать значительного глобального инвестспроса на российский госдолг в этой парадигме вряд ли стоит, даже без поправок на санкции. В то же время с учетом предположений надвигающейся мировой долговой турбулентности (долги США и Европы на исторических максимумах) изоляция, наверное, не так и плоха", - отмечает генеральный директор "Иволга Капитал" Андрей Хохрин.