Особых рисков для рубля сегодня нет - Алор Брокер

"Исчезают факторы поддержки рубля, который вчера отыгрывал рост нефти, встречу Путина с Помпео, а также высокий спрос на ОФЗ. Кстати, Минфин за полтора месяца второго квартала уже выполнил квартальный план по размещению своих обязательств и не исключено, что в дальнейшем будет более жестко подходить к этому процессу. Однако и особых рисков для рубля сегодня нет. Доллар на мировой арене пока стабильный, новых политических рисков на горизонте также не видно. Скорее всего, сегодня пара доллар-рубль будет торговаться с очень небольшими изменениями, но с тенденцией к росту", - полагает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.