Сегодня наш рынок акций откроется снижением в районе 0,3% - Алор Брокер

"Индекс МосБиржи потерял вчера почти треть процента на в принципе хорошем внешнем фоне. Просадка была бы намного больше, если бы не тяжеловесные акции "Газпрома", вновь выросшие, правда, не на 16, а на чуть более чем 3%. Динамика акций газовой монополии в последние дни наводит на нехорошие мысли. Всем известна старая примета, что "Газпром" растет последним, в самом конце восходящего тренда, когда рост в остальных "голубых фишках" иссяк и они начинают снижаться. После этого начинается длительная и глубокая коррекция. Похожая картина вырисовывается и сейчас. Действительно, наш рынок последние дни с большим энтузиазмом отыгрывает негативные события и "красный" внешний фон. Не следует забывать, что наступает сезон отсечек у многих эмитентов, и дивидендные "гэпы" будут неизбежно приводить к снижению рынка в целом. Поэтому среднесрочные "лонги" (за исключением дивидендных бумаг) лучше начать прикрывать, а к покупкам относиться очень осторожно. Все говорит о том, что сегодня наш рынок откроется снижением в районе 0,3%. После нашего закрытия фондовая Америка чуть-чуть подросла, но сегодня фьючерсы на ведущие мировые индексы снижаются в пределах 0,3%. От сильных распродаж в первые часы спасет нефть, которая пытается закрепиться выше 72 долларов за баррель", - комментирует ситуацию аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.