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14 мая 2019 года 12:29
По-прежнему считаем привлекательной покупку выпуска SIBUR 23 против продажи GMKNRM 23 с целевым спредом минус 5 бп - "ВТБ Капитал"
Эксперты "ВТБ Капитала" проанализировали финансовые результаты Сибура за 1к19. Выручка составила 2 млрд долл. (-6% г/г), EBITDA снизилась до 0,7 млрд долл. (-10% г/г). В рублевом выражении выручка и EBITDA выросли на 9% и 5% соответственно. "По нашим расчетам, свободный денежный поток за период был отрицательным в размере 245 млн долл., - указывается в обзоре. - Следует отметить, что с января 2019 г. компания приняла новые стандарты бухгалтерского учета (МСФО 16), согласно которым в общий долг были включены обязательств по аренде на 19 млрд руб. (294 млн долл.). В итоге чистый долг эмитента вырос на 13% к/к, до 5,2 млрд долл., а значение коэффициента чистый долг / EBITDA за последние 12 месяцев (в долларовом выражении) поднялось до 1,6x по состоянию на конец 1к19 (против 1,4x на конец 2018 г.)". EBITDA Сибура за 1к19 в рублевом выражении выросла благодаря положительной динамике в сегменте олефинов и полиолефинов и в сегменте газопереработки и инфраструктуры (+6% и +7% соответственно), что было, по мнению аналитиков "ВТБ Капитала", отчасти нейтрализовано снижением показателя (-14% г/г) в сегменте пластиков, эластомеров и промежуточных продуктов. Компания объяснила снижение в последнем сегменте кратковременным увеличением доли сырья, закупаемого у сторонних компаний, в ходе плановой остановки производства на ряде объектов. Сибур показал положительное изменение рентабельности по EBITDA (+0,8 к/к), что, насколько мы понимаем, было отчасти обусловлено оптимизацией логистики (в частности, внешних продаж и закупок нафты). "Что касается денежных потоков, оборотный капитал Сибура в 1к19 увеличился приблизительно на 118 млн долл., - констатирую эксперты "ВТБ Капитала" - Исходя из комментариев компании, это обусловлено по большей части ростом торговой и прочей дебиторской задолженности по услугам управления проектами (НИПИГАЗ) в отчетном периоде. Капитальные затраты в 1к19 также остались на высоком уровне – 37 млрд руб. (около 0,6 млрд долл.), поскольку Сибур находится в завершающей фазе своего крупнейшего инвестиционного проекта ЗапСиб-2 (на конец марта готовность достигла 95% по сравнению с 93% на конец 2018 г.). Ранее руководство оценивало капиталовложения в 2019 г. на уровне 146 млрд руб. (без НДС), из которых около 100 млрд руб. планировалось направить на ЗапСиб2. Всего в 2019–2020 гг. в проект остается вложить, по оценкам компании, около 1,9 млрд долл. (по состоянию на конец 1к19), из которых приблизительно половину Сибур планирует финансировать из собственных средств, а остальную часть – за счет кредитных линий, доступных компании в ВЭБе, ECA и NDB (на общую сумму около 1,3 млрд долл.). В структуре долговых обязательств Сибура в 1к19 было отражено 10%-е увеличение долга (до 1,5 млрд долл.), не связанного с финансированием ЗапСиб-2. Во 2–4к19 Сибуру предстоят платежи по долгу на общую сумму 22 млрд руб. (340 млн долл.), основная часть которого не связана с финансированием ЗапСиб-2". На конец 1к19 денежные средства на балансе компании составляли 254 млн долл., и с учетом высоких текущих инвестиций специалисты "ВТБ Капитала" ожидают увеличения объема долга эмитента в 2019 г. "Как мы отмечали ранее, ЗапСиб-2, по нашей оценке, начнет вносить значительный вклад в денежный поток Сибура не ранее 2020 г. Между тем компания пока поддерживает чистую долговую нагрузку на относительно комфортном уровне, несмотря на финансирование масштабной инвестиционной программы. Мы по-прежнему считаем привлекательной покупку выпуска SIBUR 23 (YTM 4,4%, z-спред 220 бп) против продажи GMKNRM 23 (YTM 4,1%, z-спред 191 бп) с целевым спредом минус 5 бп (в настоящий момент составляет 29 бп)", - заключают авторы исследования.
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