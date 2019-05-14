На крипторынок вернулась "боязнь упущенных возможностей" - FxPro

С 10 мая биткоин взлетел в цене на 31%, или на $2000, констатирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. Во вторник в первой половине дня эталонная криптовалюта пытается зацепиться выше $8000: на внутридневных графиках хорошо видно, как взятие круглых уровней в $7000 и $8000 вызвало волны фиксации прибыли, однако довольно быстро покупки возобновились вновь.

Возвращение интереса оказалось настолько интенсивным, что предыдущие уровни консолидации стремительно смела волна покупателей. При такой динамике, следующими остановками могут стать круглый уровень в $9000 и локальные пики годичной давности на $9500, полагает эксперт.

"Становится очевидным, что на рынок вернулась FOMO (боязнь упущенных возможностей), - делает вывод Александр Купцикевич. - Если институциональные инвесторы и фонды обладают хладнокровием и выжидают наиболее удачный момент для входа, то розничные инвесторы являются настоящей движущей силой подобной динамики. Тем не менее, нужно помнить, что помимо оптимизма и похожих на ралли 2017 года паттернов, на рынке появилось много новых участников, которые ищут прямую выгоду в том, чтобы дожать рынок до дна, а затем начать продавать на максимумах. Не менее важно, что "цифровой рост" не только усиливается, но и расширяется, втягивая в себя альткоины. С 10 мая суммарная капитализация криптовалют выросла на $47 млрд. За последние сутки наиболее существенное повышение, на 21% (до $0.38) демонстрирует токен XRP. Вероятно, монета привлекает спрос за счет низкой цены, тогда как участники рынка помнят ее по почти по $4. Ethereum (ETH) и Bitcoin Cash (BCH) прибавляют 10% и 12%, соответственно. Сейчас сложно найти криптовалюту в красной зоне: индекс доминирования биткоина в последние дни рос, достигая 60%, однако за счет повышения спроса на альткоины он откатился до 59.2%".

По мнению эксперта, "вишенкой на торте" стала новость о том, что сеть Whole Foods, которая принадлежит Amazon, теперь принимает к оплате Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) и Gemini Dollar (GUSD). Это стало возможным благодаря партнерству проекта близнецов Уинклвоссов Gemini с платежным стартапом Flexa. Помимо Whole Foods, свои токены можно потратить в Starbucks, Baskin Robbins, Nordstrom и других. "Ометим, что до настоящего момента "утечек" информации о проекте не было, а запуск состоялся ровно в нужный момент, подогрев импульс. Совпадение это или нет, близнецы не расскажут, однако пока они толкают весь криптосектор к интеграции с реальным миром", - заключает аналитик FxPro.