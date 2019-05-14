.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / На крипторынок вернулась "боязнь упущенных возможностей" - FxPro
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
14 мая 2019 года 11:56
На крипторынок вернулась "боязнь упущенных возможностей" - FxPro
С 10 мая биткоин взлетел в цене на 31%, или на $2000, констатирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. Во вторник в первой половине дня эталонная криптовалюта пытается зацепиться выше $8000: на внутридневных графиках хорошо видно, как взятие круглых уровней в $7000 и $8000 вызвало волны фиксации прибыли, однако довольно быстро покупки возобновились вновь. Возвращение интереса оказалось настолько интенсивным, что предыдущие уровни консолидации стремительно смела волна покупателей. При такой динамике, следующими остановками могут стать круглый уровень в $9000 и локальные пики годичной давности на $9500, полагает эксперт. "Становится очевидным, что на рынок вернулась FOMO (боязнь упущенных возможностей), - делает вывод Александр Купцикевич. - Если институциональные инвесторы и фонды обладают хладнокровием и выжидают наиболее удачный момент для входа, то розничные инвесторы являются настоящей движущей силой подобной динамики. Тем не менее, нужно помнить, что помимо оптимизма и похожих на ралли 2017 года паттернов, на рынке появилось много новых участников, которые ищут прямую выгоду в том, чтобы дожать рынок до дна, а затем начать продавать на максимумах. Не менее важно, что "цифровой рост" не только усиливается, но и расширяется, втягивая в себя альткоины. С 10 мая суммарная капитализация криптовалют выросла на $47 млрд. За последние сутки наиболее существенное повышение, на 21% (до $0.38) демонстрирует токен XRP. Вероятно, монета привлекает спрос за счет низкой цены, тогда как участники рынка помнят ее по почти по $4. Ethereum (ETH) и Bitcoin Cash (BCH) прибавляют 10% и 12%, соответственно. Сейчас сложно найти криптовалюту в красной зоне: индекс доминирования биткоина в последние дни рос, достигая 60%, однако за счет повышения спроса на альткоины он откатился до 59.2%". По мнению эксперта, "вишенкой на торте" стала новость о том, что сеть Whole Foods, которая принадлежит Amazon, теперь принимает к оплате Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) и Gemini Dollar (GUSD). Это стало возможным благодаря партнерству проекта близнецов Уинклвоссов Gemini с платежным стартапом Flexa. Помимо Whole Foods, свои токены можно потратить в Starbucks, Baskin Robbins, Nordstrom и других. "Ометим, что до настоящего момента "утечек" информации о проекте не было, а запуск состоялся ровно в нужный момент, подогрев импульс. Совпадение это или нет, близнецы не расскажут, однако пока они толкают весь криптосектор к интеграции с реальным миром", - заключает аналитик FxPro.
.
14 мая 2019 года 12:50
"Сегодня мы ожидаем некоторой передышки на глобальных рынках на фоне попыток президента Дональда Трампа смягчить опасения инвесторов (он заявил сегодня ночью о возможности успешного исхода торговых переговоров). Президент Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров сегодня встречаются... читать дальше
.14 мая 2019 года 12:10
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов отыгрывают часть потерянных накануне позиций. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $70.4bbl, WTI достигает $61.2/bbl. Вчера в утренние часы поддержку ценам на нефть оказывали новости о том, что несколько нефтяных танкеров подверглись... читать дальше
.14 мая 2019 года 10:58
"Высокий уровень неопределенности в политическом пространстве не позволяет с уверенностью сохранять позитивный взгляд на рынок нефти, хотя вероятность роста пока сохраняется. Индикативным уровнем поддержки по Brent по-прежнему выступает уровень $70 за баррель. При его пробое вероятна волна... читать дальше
.14 мая 2019 года 10:01
"В понедельник на рынке нефти царила повышенная волатильность: внутридневные колебания составляли практически 3 долл./барр. Так, основной темой, способствующей отскоку, была геополитика - обсуждались непонятные атаки на нефтяные танкеры вблизи территориальных вод ОАЭ. Тем не менее, как мы ожидали,... читать дальше
.14 мая 2019 года 09:43
Американские фондовые индексы резко упали в понедельник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются во вторник. Цены на нефть поднимаются во вторник. читать дальше
.13 мая 2019 года 14:57
"Цены на природный газ на европейском рынке остаются на низком уровне после резкого падения ранее в текущем году до многолетних минимумов, - указывает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - После завершения отопительного сезона... читать дальше
.13 мая 2019 года 14:30
Замедление кредитования в КНР и обострение торговых споров в США приведут к новым мерам поддержки экономики - Julius Baer
"В Китае прирост совокупного социального финансирования (широкое определение объемов кредитования и ликвидности в экономике) сократился до 1,36 трлн юаней в апреле с 2,86 трлн в марте, - констатирует аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. - Как следствие... читать дальше
.13 мая 2019 года 13:37
Золото попыталось утвердиться в роли того рынка, на который идут в смутные времена, но выдающегося успеха не добилось - Saxo Bank
Как и многим другим классам активов, сырьевым товарам не пошло на пользу увеличение рисков для глобального экономического роста из-за эскалации торговой войны между США и Китаем. Сырьевой индекс Bloomberg после четырех недель распродажи достиг минимального с января уровня. "Золото попыталось... читать дальше
.13 мая 2019 года 12:47
Итоги размещения "бондов" РЖД станут индикаторами спроса на корпоративный риск РФ - БКС Глобал Маркетс
Итоги размещения нового выпуска "зеленых" облигаций РЖД, номинированных в евро (только по форме Reg S), станут индикаторами спроса на корпоративный риск РФ. "Сегодня стартует маркетинг нового выпуска "зеленых" облигаций, номинированных в евро (только по форме Reg S). Эмитент ориентирует на срок... читать дальше
.13 мая 2019 года 12:24
Прошедшая неделя для рынка нефти была очень насыщена разнообразными событиями, которые потенциально могли сильно повлиять на цены, констатирует начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских. Здесь и начало жестких ограничений по поставкам нефти из Ирана, которые... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.