По-прежнему не видим каких-то существенных рисков для российской валюты со стороны локальных факторов - РФПИ

"Сегодня стартует новый период для покупок валюты в интересах Минфина в повышенных объемах, что позволит оценить чувствительность рынка к этому фактору. Однако, учитывая некоторую стабилизацию внешнего фона, сегодня не исключаем умеренного роста рубля в направлении отметки 65/USD, особенно учитывая скорое начало нового налогового периода. В остальном существенных новостей нет, все внимание на внешних событиях. Краткосрочно важными для рубля будут и завтрашние аукционы Минфина, которые, если вновь окажутся удачными, стимулируют спрос нерезидентов на рубль. В целом без существенного ухудшения внешнего фона по-прежнему не видим каких-то существенных рисков для российской валюты со стороны локальных факторов", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.