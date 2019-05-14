Предстоящие в среду аукционы ОФЗ вновь могут стать локальным фактором восстановления позиций рубля - "Нордеа Банк"

"Поддержку рублю продолжают оказывать относительно комфортные цены на нефть. Предстоящие в среду аукционы ОФЗ вновь могут стать локальным фактором восстановления позиций рубля. В случае стабилизации на глобальных площадках в ожидании предстоящих переговоров лидеров КНР и США в рамках саммита Большой двадцатки рубль может попытаться восстановить часть утраченных позиций во второй половине мая на фоне налоговых платежей и ожиданий решения Банка России по ставке", - полагают в "Нордеа Банке".