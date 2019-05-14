Налицо явные признаки перехода мировых инвесторов из доходных активов в защитные - FxPro

Волна продаж на мировых фондовых рынках, включая площадки США и Китая, вкупе с повышенным спросом на американские и японские гособлигации, сформировали негативный фон для российской валюты на старте торгов во вторник, полагают аналитики FxPro. Однако российской валюте пока удается не поддаваться панике. Так, USD/RUB начала торги по 65.37, отыграв рублю 6 коп. к закрытию понедельника, по итогам которого пара выросла на 36 коп. EUR/RUB открылась по 73.41, снизившись на 4 коп., после вчерашнего роста на 31 коп.

"В понедельник над рынками дамокловым мечом висели новости об эскалации торговых споров США и Китая, на что довольно остро реагировали S&P500 и Dow Jones: ключевые индексы умудрились потерять более 2.4% в ходе американской сессии, - комментируют в аналитическом отделе FxPro. - В данный момент, они несколько отступили от полуторамесячных минимумов, однако этот ход больше похож на локальный краткосрочный отскок, нежели на полноценный разворот к росту. Понимая это, инвесторы устремились в традиционные "тихие гавани", активно выкупая золото, американские гособлигации, иену и швейцарский франк. В этих условиях нефть не сумела сохранить импульс на повышение, который зародился в начале недели, провалившись вчера к концу дня на 4% от $72 за баррель. Теперь она торгуется в вокруг 69.90. Надо отметить, что со стороны теханализа Brent в последнее время получает поддержку на спадах к 50- и 200-дневной скользящим средним, отражая преобладание позитивных ожиданий. Трейдерам стоит иметь это ввиду на среднесрочную перспективу".

Внимание участников рынка в понедельник также было приковано к ослаблению юаня более чем на 1%, а также к обновлению австралийским долларом 3,5 летних минимумов. Все это явные признаки перехода мировых инвесторов из доходных активов в защитные. Дословно, по мнению экспертов FxPro, это значит, что в случае дальнейшего глобального спада и оттока капитала из развивающихся стран, стойкости от рубля ожидать не приходится.