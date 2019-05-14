Реинвестирование средств после погашения ОФЗ26216 на 250 млрд руб. поддержит спрос на гособлигации - Промсвязьбанк

"В понедельник умеренные продажи длинных ОФЗ продолжились. Доходность 10летних гособлигаций выросла до 8,17% (+3 б.п.). Ключевым фактором, определяющим настроение инвесторов, остаются торговые противоречия США и Китая. Российские гособлигации демонстрируют большую устойчивость к ухудшению глобальной конъюнктуры, чем большинство локальных суверенных облигаций ЕМ благодаря сильным ожиданиям по снижению ключевой ставки ЦБ РФ на горизонте ближайших 6 месяцев. Ожидаем, что на этой неделе реинвестирование средств после погашения ОФЗ26216 на 250 млрд руб. поддержит спрос на гособлигации", - отмечает эксперт Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.