Индикативным уровнем поддержки по Brent по-прежнему выступает уровень $70 за баррель - БКС

"Высокий уровень неопределенности в политическом пространстве не позволяет с уверенностью сохранять позитивный взгляд на рынок нефти, хотя вероятность роста пока сохраняется. Индикативным уровнем поддержки по Brent по-прежнему выступает уровень $70 за баррель. При его пробое вероятна волна распродаж, которая может привести котировки в район $68. Сегодня в 23:30 мск ожидается публикация данных по запасам в США от Американского института нефти (API). С утра фьючерсы на нефть марки Brent теряют 0,06% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.