Спрос на суверенный риск на текущей неделе может заметно снизиться - Росбанк

Начало торгов после затяжных праздничных выходных не привнесло оптимизма в торги на рынке госбумаг, виной чему, по мнению аналитиков Росбанка, стал неоднородный внешний фон и коррекционный настрой рубля (USD/RUB 65.42, +0.3%). В понедельник суверенная кривая сместилась по доходности вверх на 2-4 бп на среднесрочном и на 1-2 бп на долгосрочном участках. В результате доходности госбумаг на "эталонных" сроках до погашения консолидировались у психологических уровней: ОФЗ 26227 (5 лет) - вблизи 8.0%, а ОФЗ 26224 (10 лет) - в интервале 8.15/8.20%.

"Мы полагаем, преобладающие настроения несколько повышают интригу относительно выбора Минфином бумаг для размещения на завтрашнем аукционе, - отмечают в Росбанке. - Спрос на суверенный риск на текущей неделе может заметно снизиться, что требует от ведомства аккуратного выбора срочности - из доступных "коротких" выпусков наиболее вероятным выглядит ОФЗ 26227 (июль 2024, 8.01%). Он пользовался неплохим спросом в апреле (10 и 24 апреля) и имеет достаточный запас объема для размещения. Выбор "длинной" бумаги может быть сопряжен с дилеммой. Доступные выпуски ОФЗ 26228/ОФЗ 26225 (погашение в апреле 2030/мае 2034), вероятно, потребуют уступок по премии. В то же время, у Минфина в моменте нет "вакантных" бумаг на горизонте погашения в 2027-2028 гг, и выпуск нового бенчмарка также потребует уступок по доходности. Соответственно, бенчмарк ОФЗ 26228 выглядит наиболее простым решением, однако это не лишает ведомство необходимости запустить несколько новых серий с погашением вблизи 2028 года на ближайших аукционах".