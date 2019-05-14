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14 мая 2019 года 10:44
Спрос на суверенный риск на текущей неделе может заметно снизиться - Росбанк
Начало торгов после затяжных праздничных выходных не привнесло оптимизма в торги на рынке госбумаг, виной чему, по мнению аналитиков Росбанка, стал неоднородный внешний фон и коррекционный настрой рубля (USD/RUB 65.42, +0.3%). В понедельник суверенная кривая сместилась по доходности вверх на 2-4 бп на среднесрочном и на 1-2 бп на долгосрочном участках. В результате доходности госбумаг на "эталонных" сроках до погашения консолидировались у психологических уровней: ОФЗ 26227 (5 лет) - вблизи 8.0%, а ОФЗ 26224 (10 лет) - в интервале 8.15/8.20%. "Мы полагаем, преобладающие настроения несколько повышают интригу относительно выбора Минфином бумаг для размещения на завтрашнем аукционе, - отмечают в Росбанке. - Спрос на суверенный риск на текущей неделе может заметно снизиться, что требует от ведомства аккуратного выбора срочности - из доступных "коротких" выпусков наиболее вероятным выглядит ОФЗ 26227 (июль 2024, 8.01%). Он пользовался неплохим спросом в апреле (10 и 24 апреля) и имеет достаточный запас объема для размещения. Выбор "длинной" бумаги может быть сопряжен с дилеммой. Доступные выпуски ОФЗ 26228/ОФЗ 26225 (погашение в апреле 2030/мае 2034), вероятно, потребуют уступок по премии. В то же время, у Минфина в моменте нет "вакантных" бумаг на горизонте погашения в 2027-2028 гг, и выпуск нового бенчмарка также потребует уступок по доходности. Соответственно, бенчмарк ОФЗ 26228 выглядит наиболее простым решением, однако это не лишает ведомство необходимости запустить несколько новых серий с погашением вблизи 2028 года на ближайших аукционах".
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.14 мая 2019 года 12:10
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.14 мая 2019 года 11:56
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.14 мая 2019 года 09:43
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.13 мая 2019 года 14:30
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.13 мая 2019 года 12:47
Итоги размещения "бондов" РЖД станут индикаторами спроса на корпоративный риск РФ - БКС Глобал Маркетс
Итоги размещения нового выпуска "зеленых" облигаций РЖД, номинированных в евро (только по форме Reg S), станут индикаторами спроса на корпоративный риск РФ. "Сегодня стартует маркетинг нового выпуска "зеленых" облигаций, номинированных в евро (только по форме Reg S). Эмитент ориентирует на срок... читать дальше
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