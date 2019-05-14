Ослабление рубля не носит какого-то ярко выраженного характера - "Открытие Брокер"

"Рубль в понедельник слабел весь день вместе с прочими сырьевыми валютами, которые существенно зависят от китайского спроса на сырьевые ресурсы. Кроме того, если в дневные часы Brent поднималась выше $72 за баррель, то к вечеру котировки устремились к $70. CAD, NZD, AUD теряли от 0,4% до 0,85% относительно доллара США. Однако защитой для рубля продолжает оставаться его высокая доходность. Тем не менее, с 14 мая Минфин увеличит закупки валюты в рамках бюджетного правила до 16,7 млрд рублей в день, а с учётом нереализованных закупок ещё на 2,8 млрд в день. Пока ситуация складывается не в пользу рубля, хотя его ослабление не носит какого-то ярко выраженного характера, в основном повторяет динамику на глобальном рынке. Внешний фон уже нельзя назвать однозначно плохим. Контракты на металлы пытаются корректироваться, нефть всё ещё удерживается выше $70 за баррель Brent. Взаимные пошлины Китая и США открывают новые возможности для других торговых партнёров этих стран, включая РФ", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.