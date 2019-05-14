Индекс МосБиржи сможет удержаться выше отметки в 2500 пунктов - Промсвязьбанк

"Перспективы российского рынка определяются в первую очередь внешними условиями и слабым "риск-аппетитом". Вчера индексу МосБиржи удалось избежать серьезного падения, поддержку рынку отчасти оказывают стабильные цены на нефть. Также рынок РФ остается привлекательным благодаря приближающемуся дивидендному сезону и высокой дивидендной доходности. Сегодня мы ожидаем, что индекс МосБиржи сможет удержаться выше отметки в 2500 пунктов и останется в нижней половине диапазона 2500-2550 пунктов", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.