На рынке нефти в ближайшее время ждем преобладания негативного сантимента - Промсвязьбанк

"В понедельник на рынке нефти царила повышенная волатильность: внутридневные колебания составляли практически 3 долл./барр. Так, основной темой, способствующей отскоку, была геополитика - обсуждались непонятные атаки на нефтяные танкеры вблизи территориальных вод ОАЭ. Тем не менее, как мы ожидали, из-за отсутствия понимания, что это за происшествия и отсутствие как такового ущерба поставкам нефти, инвесторы переключились на торговую войну США-Китай. В итоге нефть вернулась к 70 долл./барр. Сегодня может повториться аналогичная картина повышенной волатильности, однако в ближайшее время ждем все же преобладания негативного сантимента ввиду срыва договоренности между Штатами и Китаем, что окажет давление на нефтяные котировки. Также сегодня в фокусе будет отчет ОПЕК", - отмечает специалист Промсвязьбанка Екатерина Крылова.