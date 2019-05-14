Пока не ждем серьезных изменений на валютном рынке - Алор Брокер

"Что касается рубля, то мы пока не ждем серьезных изменений на валютном рынке. Позитивный внешний фон, в том числе небольшое снижение доллара на мировом рынке, будет способствовать попыткам пары доллар-рубль попробовать на прочность отметку 65. Однако сегодня на треть возрастут покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, что будет сдерживать укрепление рубля", - считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.