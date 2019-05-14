.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Ждем отскока индекса МосБиржи в район 2520-2530 пунктов - Алор Брокер
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
14 мая 2019 года 09:40
Ждем отскока индекса МосБиржи в район 2520-2530 пунктов - Алор Брокер
"Российский рынок акций вчера потерял четверть процента капитализации и закрылся совсем недалеко от очередной поддержки в 2500 пунктов по индексу МосБиржи. Единственная причина такой динамики - падение американских индексов более чем на 2%. Причем столь небольшое снижение российского индикатора можно назвать выдающимся, учитывая, что обычно развивающиеся рынки падают намного сильнее американского. Но пока наши бумаги поддерживает дивидендный сезон. Американские фондовые площадки отреагировали обвалом на решение Китая ввести пошлины на товары из США объемом 60 млрд долларов в год. Это является свидетельством, что торговые переговоры между двумя крупнейшими мировыми экономиками если не зашли в тупик, то близки к этому. Однако мы рассматриваем падение американского индекса лишь как долгожданную коррекцию, поводом для которой и послужило обострение отношений с Китаем. За исключением отдельных компаний американская экономика в целом лишь выиграет от введения пошлин на китайские товары, а ответ Поднебесной не так уж страшен. Более того, мы не видим укрепления доллара, которое говорило бы о массовом "бегстве" инвесторов от риска. Наоборот, есть тенденции к небольшому ослаблению "американца". "Не осыпалась" и нефть. Сложно говорить, насколько глубокой будет коррекция, но распродавать американские акции пока рано, ведь экономика страны по-прежнему сильна. Иное дело наши бумаги. Пока мы не видим факторов, кроме исторической недооцененности, которые способствовали бы покупкам акций российских эмитентов после завершения сезона дивидендов. Слабость экономики, падение доходов населения, постоянные санкционные риски - вряд ли это все будет способствовать желанию покупать. Однако в течение мая "задерги" вверх очень вероятны. И при приближении индекса МосБиржи к отметке 2600 пунктов мы советуем закрывать среднесрочные "лонги". Что касается сегодняшнего дня, то пока внешний фон складывается позитивный. После нашего закрытия фондовая Америка еще немного "просела", но с утра американские фьючерсы торгуются в "плюсе", подрастает и нефть. Поэтому в первой половине дня мы не ждем тестирования индексом МосБиржи отметки 2500. Наоборот, вполне вероятен отскок в район 2520-2530 пунктов, который ранее мы обозначали как поддержку восходящего тренда", - комментирует ситуацию аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.
.
14 мая 2019 года 12:50
"Сегодня мы ожидаем некоторой передышки на глобальных рынках на фоне попыток президента Дональда Трампа смягчить опасения инвесторов (он заявил сегодня ночью о возможности успешного исхода торговых переговоров). Президент Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров сегодня встречаются... читать дальше
.14 мая 2019 года 12:10
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов отыгрывают часть потерянных накануне позиций. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $70.4bbl, WTI достигает $61.2/bbl. Вчера в утренние часы поддержку ценам на нефть оказывали новости о том, что несколько нефтяных танкеров подверглись... читать дальше
.14 мая 2019 года 11:56
С 10 мая биткоин взлетел в цене на 31%, или на $2000, констатирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. Во вторник в первой половине дня эталонная криптовалюта пытается зацепиться выше $8000: на внутридневных графиках хорошо видно, как взятие круглых уровней в $7000 и $8000 вызвало волны фиксации... читать дальше
.14 мая 2019 года 10:58
"Высокий уровень неопределенности в политическом пространстве не позволяет с уверенностью сохранять позитивный взгляд на рынок нефти, хотя вероятность роста пока сохраняется. Индикативным уровнем поддержки по Brent по-прежнему выступает уровень $70 за баррель. При его пробое вероятна волна... читать дальше
.14 мая 2019 года 10:01
"В понедельник на рынке нефти царила повышенная волатильность: внутридневные колебания составляли практически 3 долл./барр. Так, основной темой, способствующей отскоку, была геополитика - обсуждались непонятные атаки на нефтяные танкеры вблизи территориальных вод ОАЭ. Тем не менее, как мы ожидали,... читать дальше
.14 мая 2019 года 09:43
Американские фондовые индексы резко упали в понедельник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются во вторник. Цены на нефть поднимаются во вторник. читать дальше
.13 мая 2019 года 14:57
"Цены на природный газ на европейском рынке остаются на низком уровне после резкого падения ранее в текущем году до многолетних минимумов, - указывает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - После завершения отопительного сезона... читать дальше
.13 мая 2019 года 14:30
Замедление кредитования в КНР и обострение торговых споров в США приведут к новым мерам поддержки экономики - Julius Baer
"В Китае прирост совокупного социального финансирования (широкое определение объемов кредитования и ликвидности в экономике) сократился до 1,36 трлн юаней в апреле с 2,86 трлн в марте, - констатирует аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. - Как следствие... читать дальше
.13 мая 2019 года 13:37
Золото попыталось утвердиться в роли того рынка, на который идут в смутные времена, но выдающегося успеха не добилось - Saxo Bank
Как и многим другим классам активов, сырьевым товарам не пошло на пользу увеличение рисков для глобального экономического роста из-за эскалации торговой войны между США и Китаем. Сырьевой индекс Bloomberg после четырех недель распродажи достиг минимального с января уровня. "Золото попыталось... читать дальше
.13 мая 2019 года 12:47
Итоги размещения "бондов" РЖД станут индикаторами спроса на корпоративный риск РФ - БКС Глобал Маркетс
Итоги размещения нового выпуска "зеленых" облигаций РЖД, номинированных в евро (только по форме Reg S), станут индикаторами спроса на корпоративный риск РФ. "Сегодня стартует маркетинг нового выпуска "зеленых" облигаций, номинированных в евро (только по форме Reg S). Эмитент ориентирует на срок... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.