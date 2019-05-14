JPMorgan поднял рейтинг GDR Магнита до "нейтрально" и оценку на 3%

JPMorgan повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнита" (MOEX: MGNT) с $14 до $14,40 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "ниже рынка" до "нейтрально".

Текущая стоимость депозитарных расписок "Магнита" составляет порядка $13,9 за штуку.