По индексу РТС ожидаем попыток тестирования уровня 1200 пунктов - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка во вторник, на наш взгляд, продолжает оставаться достаточно напряженной. Вероятность заключения торгового соглашения между США и КНР стремительно снижается, создавая угрозу замедления мирового экономического роста, ситуация на Ближнем Востоке и в Венесуэле сохраняет угрозу эскалации в военное противостояние. Ближайшими уровнями поддержки по индексу МосБиржи выступают уровни 2500 и 2450 пунктов, по индексу РТС мы ожидаем попыток тестирования уровня 1200 пунктов", - отмечает риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов.