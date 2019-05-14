После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности продолжит "боковое" движение - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0,3%, в районе 2500-2515 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2500, 2490 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2530, 2540 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности продолжит "боковое" движение. Этому способствует неоднозначное состояние внешнего фона, сложившееся сегодня утром. Выхода значимой для локального рынка иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных котировок", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.