В краткосрочной перспективе в паре доллар/рубль диапазон 65-65,50 пока сохраняет актуальность - Промсвязьбанк

"Торги в российском рубле по-прежнему отмечены сравнительно невысокой торговой активностью. Пара доллар/рубль в последние дни большую часть времени консолидируется в диапазоне 65-65,50. Ухудшение настроений на глобальных рынках оказывает умеренное давление на валюты развивающихся стран, но масштабы этого давления для многих представителей группы EM совсем не высоки. Так, в ходе вчерашних торгов российский рубль ослаб по отношению к доллару на 0,6%, темпы снижения бразильского реала, мексиканского песо, южноафриканского ранда, турецкой лиры составляли 0,6-1,3%. Если оценить в целом индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index), то здесь за счет высокой доли азиатских валют в структуре индекса показатель снизился до минимумов с января (район 1620 пунктов). Какой-либо выраженной внутренней истории в динамике рубля на текущий момент не наблюдается, и общий "риск-аппетит" на рынках остается ключевым драйвером для всей группы валют EM. Тема торговых ограничений добавляет неопределенности сразу в нескольких вопросах. Во-первых, новый виток напряженности между ведущими экономиками мира может способствовать усилению спекуляций на тему замедления мирового экономического роста. В конце прошлой недели свои комментарии представило агентство Fitch, согласно которым пятничное повышение пошлин для китайских товаров соответствует базовому сценарию и не меняет прогнозы глобального роста. Однако, вероятно, ответная реакция китайских властей и риски расширения пошлин со стороны США на весь китайский импорт вряд ли учитывались в базовых прогнозах финансовыми институтами. Помимо этого, увеличение пошлин на импорт товаров может оказывать повышательное давление на инфляцию в Штатах, что при развитии негативного сценария будет ограничивать возможность ФРС по снижению ставок. Таким образом, несмотря на тот факт, что к текущему моменту тема "торговых войн" оказывала сравнительно ограниченное влияние на валютный рынок, дальнейшее развитие ситуации имеет принципиальное значение. В краткосрочной перспективе в паре доллар/рубль диапазон 65-65,50 пока продолжает сохранять актуальность", - комментирует ситуацию главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.