Открытие торгов акциями может пройти в "минусе" - ИФ "Олма"

"Сегодня открытие торгов может пройти в "минусе", но вероятность приостановки коррекции вниз вблизи уровня 1200 пунктов по индексу РТС по-прежнему высока. Фактор "торговых войн" оказывает давление на развивающиеся рынки - фондовый индекс MSCI EM вчера понизился на 1,6%, а с начала месяца потерял 5,8%. Вместе с тем краткосрочный всплеск волатильности на фоне увеличения неопределенности не дает достаточных оснований для закрытия длинных позиций по российским бумагам, а долгосрочные последствия противостояния США и КНР пока затруднительно оценить (торговая сделка с отменой части пошлин все еще возможна). На валютном рынке, по данным технического анализа, возможно продолжение повышения по паре доллар-рубль после закрепления выше уровня 65, но в зоне 65,5-65,6 возможна приостановка", - полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.