Фондовые "медведи" завладели ситуацией - ГК "ФИНАМ"

"Неделя на российском рынке акций завершается в "красной зоне". "Медведи" полностью завладели ситуацией, воспользовавшись неразберихой в торговом споре между США и Китаем. Участники торгов пока не хотят рисковать, ожидая хороших новостей. Складывается ощущение, что ждать конкретики в этом вопросе придется еще очень долго. Дональд Трамп сегодня поспешил заявить, что торговые переговоры с Китаем проходят в благоприятном ключе, и торопиться с ними не нужно. Ранее в четверг Трамп сообщил, что получил "прекрасное письмо" от председателя КНР Си Цзиньпина и что препятствий для сделки со стороны Китай "практически не было". Скорее всего, сегодня политики снова не придут к какому-то компромиссу, тем самым давление, которое сложилось на фондовых площадках по всему миру, продолжится. К текущему моменту индекс МосБиржи упал на 1,1% - до 2514,75 п., РТС снижается на 1,7% - до отметки 1211,84 п. Почти все сектора рынка находятся под давлением распродаж", - отмечают в ГК "ФИНАМ".