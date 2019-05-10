Курсы валют на рынке форекс стабильны - Forexite

"США официально повысили торговые пошлины на китайские товары на сумму 200 млрд долларов с 10% до 25%. Китай заявил, что будет вынужден немедленно принять ответные меры. Вместе с тем между представителями США и Китая продолжаются переговоры по торговому соглашению. Фондовые индексы оказались под некоторым давлением после заявления президента Трампа о том, что переговоры проходят в благоприятном стиле и нет абсолютно никакой необходимости спешить. Курсы валют не так резко реагируют на все нюансы торговых переговоров между США и Китаем. Курс евро/доллар установился в пределах 1,1216-1,1237. Курс фунт/доллар находится в диапазоне 1,2990-1,3025. Курс доллар/иена стабилен между уровнями 109,61 и 110,03. Интерес инвесторов, помимо торговых переговоров, вызывают также сегодняшние данные в США по уровню потребительских цен и данные в Канаде по уровню безработицы", - отмечают в Forexite.