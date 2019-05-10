Рисковые активы "отошли в сторонку" - ГК "ФИНАМ"

"Российские площадки сегодня "приуныли", утром инвесторы вернулись на рынок при негативном внешнем фоне. Поводов покупать не было, так как почти все мировые площадки "с головой окунулись" в историю торговых переговоров США и Китая. Инвесторов обеспокоили слова президента США Дональда Трампа о том, что Китай фактически сорвал торговую сделку между странами. Были повышены пошлины на китайские товары, ввозимые в Соединенные Штаты, с 10% до 25%. Речь идет об экспорте из Китая на сумму $200 млрд. Перечень потребительских товаров, к которым будут применены новые пошлины, достаточно обширен. Он включает продовольственные товары, бытовую химию, текстиль, бытовые приборы и так далее. Министерство торговли Китая в пятницу опубликовало официальное заявление о том, что будут приняты ответные меры, однако не уточнило, в чем именно они будут состоять. Новый раунд переговоров между США и Китаем о торговле состоится сегодня. До прояснения ситуации рынок будет нервничать и держаться подальше от рисковых активов. Трамп дает небольшую надежду. Президент США сообщил, что получил "прекрасное письмо" от председателя КНР Си Цзиньпина и что препятствий для сделки со стороны Китай "практически не было". Американский президент предупредил, что у него есть хорошая альтернатива торговому соглашению. Пока все гадают, чем завершится встреча по торговым вопросам, рисковые активы "отошли в сторонку". К моменту индекс МосБиржи упал на 0,54% - до 2530,61 п., РТС снижается на 0,78% - до отметки 1223,48 п." - отмечают аналитики ГК "ФИНАМ".