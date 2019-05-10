Курс рубля может остаться вблизи 65,50 за доллар и 73 за евро в первой половине следующей недели - FxPro

"Российская валюта в пятницу осторожно сдает позиции в ходе малоактивных торгов после праздника. В целом рубль ведет себя подозрительно спокойно, тогда как мировые рынки все эти дни переживали настоящий "шторм". Так, пара USD/RUB с понедельника колебалась между 65 и 65,50, коснувшись верхнего уровня этим утром. EUR/RUB "ходит кругами" вокруг 73. Впрочем, рубль также может остаться в стороне от восстановления "аппетита к риску". Этому способствуют меры ЦБ Турции, который пытается защитить резко сдавшую позиции лиру. Не менее важен и первый рост китайских рынков с начала месяца. Текущая динамика больше похожа на пятничную фиксацию прибыли после резкого движения, то есть выглядит краткосрочным импульсом. Еще одной позитивной новостью для российской валюты можно назвать возвращение Brent выше $70 за баррель. Со стороны теханализа, нефть выстояла в период максимальных рыночных страхов, получив поддержку в виде 200-дневной скользящей средней. Зачастую это расценивается как сигнал преобладания оптимистичного настроя. Дополнительный позитивный сигнал поступил от скользящих средних: MA50 пересекла снизу вверх MA200. На рынках это называется "золотым крестом", предвещая развитие "бычьего" тренда с перспективами роста выше $75. В пятницу утром разворот к росту на фондовых площадках, равно как и укрепление турецкой лиры, благоразумнее расценивать как отскок в рамках более широкой нисходящей тенденции. С другой стороны, позитивные сигналы от котировок нефти могут сдерживать отступление рубля от локальных минимумов, оставив курс вблизи 65,50 и 73 в первой половине следующей недели", - комментируют ситуацию в FxPro.