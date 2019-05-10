В целом курс EUR/USD пока остается в рамках нисходящего тренда - FxPro

"Доллар резко снизился в четверг, вызвав рост пары с 1,1190 до 1,1250. В целом курс пока остается в рамках нисходящего тренда, однако с конца апреля движется от его нижней границы к верхней. В настоящий момент сопротивление торгового канала проходит через 1,1270. Еще раньше, у 1,1255, пара может натолкнуться на серьезное препятствие в виде MA50. Отметим, что закрепиться выше этой линии EUR/USD пытается с конца февраля, но тщетно. Так что говорить о первых признаках слома нисходящего тренда можно будет только после завершения недели выше этих уровней", - отмечают в FxPro.