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10 мая 2019 года 10:28
Ренессанс Капитал снизил рейтинг GDR НЛМК до "держать" после переоценки сектора
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозную стоимость акций и депозитарных расписок анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать". По мнению аналитиков, бумаги НЛМК больше не торгуются с привлекательными для покупки оценочными мультипликаторами. Эксперты полагают, что способность компании генерировать денежные средства может оказаться под давлением на фоне высоких цен на коксующийся уголь, тарифов США на импортные слябы и роста капвложений в краткосрочной перспективе. В то же время рекомендация "покупать" была подтверждена для GDR "Северстали" (MOEX: CHMF), GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК), а также акций Evraz. Фаворитом экспертов "Ренессанс Капитала" в стальном секторе, как отмечается в обзоре, является "Северсталь". Прогнозная стоимость бумаг НЛМК по результатам переоценки была повышена с $25,9 до $26,3 за штуку, депозитарных расписок "Северстали" - с $18,1 до $19,1 за штуку, а GDR ММК - с $9,2 до $9,6 за штуку. Также аналитики повысили прогнозную цену акций Evraz с 6,60 фунта стерлингов до 6,70 фунта стерлингов за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: НЛМК
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