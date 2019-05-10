Внешний фон пока не располагает к покупкам акций - ИК Еврофинансы

"Из наиболее значимой статистики ждем ВВП Великобритании (11:30 мск), данные по инфляции США (15:30 мск). Российские биржи при открытии торгов попытаются встроиться в мировой тренд после вчерашнего выходного дня, но внешний фон пока не располагает к покупкам", - отмечают в ИК Еврофинансы.