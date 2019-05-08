Итоги аукционов Минфина: спрос на ОФЗ остается высоким - Промсвязьбанк

"Несмотря на межпраздничную короткую неделю Минфин провел весьма успешные аукционы, продав ОФЗ в общей сложности на 99,3 млрд руб. при спросе 185,8 млрд руб. (второй результат после рекордного спроса 10 апреля в размере 192,2 млрд. руб.).

Всего с начала квартала было продано бумаг на 503,1 млрд руб., в результате чего Минфин уже выполнил свой квартальный план на 84%. На следующей неделе пройдет погашение выпуска ОФЗ 26216 на 250 млрд руб., что дополнительно поддержит спрос на госбумаги.

Ключевой идеей в ОФЗ остается ожидаемое снижение ключевой ставки во 2-3 квартале - с учетом того, что доходности госбумаг продолжают торговаться с положительными премиями к ставке ЦБ, покупка госбумаг остается весьма интересной. Ближайшей целью по доходности 10-летнего бенчмарка остается уровень 8,0% годовых (8,14%годовых на текущий момент); после реализации сценария снижения ставки ЦБ стоит ожидать дальнейшего снижения кривой, как минимум, на 25 б.п. Основными рисками для ОФЗ по-прежнему остаются новые санкции, а также рост волатильности глобальных рынков - на текущий момент данные риски не выглядят доминирующими, в результате чего ожидаем сохранения высокого спроса на рублевые госбумаги", - отмечает эксперт Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.