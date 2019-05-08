Ослабление рубля отложит понижение Центробанком РФ ключевой ставки до сентября - ING Bank

Ожидаемое ослабление рубля, скорее всего, отложит понижение Центробанком РФ ключевой ставки до сентября 2019 года, считает главный экономист ING Bank по РФ Дмитрий Долгин.

Как говорится в обзоре ING Bank, учитывая сезонную слабость платежного баланса РФ и ухудшение конъюнктуры на развивающихся рынках с мая 2019 года, курс рубля в ближайшие 6 месяцев, по мнению Д.Долгина, составит 65-67 руб./$1.

"Ослабление курса рубля будет препятствовать снижению темпов инфляции. Поэтому первое снижение ключевой ставки следует ожидать не ранее сентября 2019 года", - отмечается в обзоре.

Между тем, слабость потребительского спроса и вероятное продление заморозки цен на бензин, по мнению эксперта, оправдывают недавнее улучшение его прогноза уровня инфляции на конец 2019 года до 4,6% (ранее - 5,0%).