Давление на рубль немного увеличится с 14 мая - "Открытие Брокер"

"Отечественная валюта чувствовала себя заметно лучше рынка на фоне размещения ОФЗ. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4545 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,77%, недельная осталась на уровне 7,85%, а месячная 8,08%. Размещения ОФЗ продолжают играть важную роль в поддержке национальной валюты. На первом из двух аукционов Минфин разместил ОФЗ-ПД выпуска 26226 с погашением 7 июля 2026 года. Удалось разместить бумаги на 73,318 млрд рублей по номиналу при спросе 115,626 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 8,17%. Давление на рубль немного увеличится с 14 мая, поскольку Минфин увеличит сумму средств, направляемую на реализацию бюджетного правила. В период с 14 мая по 6 июня ведомство направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей (16,7 млрд рублей ежедневно). С учётом возможных дополнительных покупок из отложенных объёмов, сумма ежедневных интервенций на валютном рынке может достигать 19,5 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем в феврале и марте. Тем не менее рынок пока способен переварить столь существенный объём, так как бюджет остаётся профицитным, как и платёжный баланс. Дневное укрепление рубля может истощиться к вечеру, так как размещения ОФЗ завершатся, а перед длинными выходными спекулянты будут склонны уходить от риска", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.