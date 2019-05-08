Рубль игнорирует нарастающее напряжение - FxPro

"На этой неделе порой кажется, что финансовые рынки стоят на пороге большого снижения, резко перейдя от фазы воодушевляющего ралли к сворачиванию рисковых позиций, - отмечают аналитики FxPro. - Однако рубль замер и двигаться пока отказывается: третий день к ряду пара USD/RUB топчется вокруг 65.25, а EUR/RUB - 73.15. Для сравнения, турецкая лира провалилась за эти дни на 3.7%, а британский фунт - на 1.3%. Важные индикаторы внутридневной динамики рубля - нефть и ключевые фондовые индексы - заметно сдают позиции. Brent теряет 1.8%, американский S&P500 - 2.7%, шанхайский China A50 - 5.3%. Списывать стабильность рубля на майские праздники тоже не выйдет: к примеру, на прошлой неделе, пониженная ликвидность на рынках как раз напротив, стала причиной увеличенной амплитуды колебаний российской валюты".

Вероятно, все дело в смещении фокуса мировых инвесторов, полагают в FxPro. Ранее в котировках рубля были заложены ожидания санкционных рисков. Однако в последние дни внимание администрации США приковано к Китаю и Ирану, что дает рублю возможность немного "отдышаться".

"Впрочем, вряд ли стоит рассчитывать, что так будет всегда, - заключают эксперты FxPro. - По сравнению с другими развивающимися странами, Россия обладает привлекательными финансовыми характеристиками (низким уровнем госдолга, снижающейся инфляцией, а также впечатляющим профицитом внешней торговли). Впрочем, мы неоднократно замечали, что в случае усиления турбулентности на мировых финансовых рынках, рубль в какой-то момент начинает догонять глобальную динамику, следуя поговорке, что "русские долго запрягают, зато быстро едут". Оглядываясь на развитие снижения мировых индексов, а также на минусующую нефть, не покидает ощущение, что просто так отсидеться у рубля не получится. Высоки шансы, что в какой-то момент российская валюта бросится догонять остальных".